दक्षिण दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 26 सितंबर की सुबह-सुबह एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें स्थानीय कांग्रेस नेता लखपत सिंह कटारिया की पार्क के पास दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 9:53 बजे हुई जब कटारिया टहलने निकले थे.

गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. पुलिस ने बताया कि 55 वर्षीय लखपत सिंह कटारिया को हमलावरों ने पहले बैट जैसी वस्तु से पीटा और उसके बाद तीन गोलियां चलाईं.

सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है जांच

पुलिस ने जानकारी दी कि लखपत सिंह कटारिया को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मालवीय नगर थाना पुलिस को इस घटना की जानकारी पीसीआर कॉल के माध्यम से मिली थी. पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे और अन्य सबूत बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुराने विवाद पर पुलिस को शक

प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक कटारिया का बेगमपुर में एक भूखंड को लेकर कुछ स्थानीय झुग्गीवासियों से लंबे समय से विवाद चल रहा था. हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के पीछे के मकसद की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों को संदेह है कि इसी विवाद के चलते यह हमला हुआ.

पीटीआई के अनुसार, कटारिया संपत्ति डीलर भी थे और इलाके में उनकी पहचान एक सक्रिय कांग्रेस नेता के रूप में थी. इस हत्या से स्थानीय राजनीतिक माहौल में भी हलचल मच गई है.

पुलिस की जांच और अगला कदम

पुलिस सूत्रों के अनुसार दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने कटारिया को पार्क के पास रोका और कहा-सुनी के बाद हमला किया. एक ने बैट जैसी वस्तु से वार किया और दूसरे ने पिस्तौल से गोली चलाई.

पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल डिटेल्स और पुराने विवादों की जांच कर रही है. कटारिया के परिवार में उनकी पत्नी वीरवती और बेटा शिवम हैं. पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है और हत्यारों की तलाश में कई टीमें जुटाई गई हैं.