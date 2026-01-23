दिल्ली में 1 फरवरी को होगी सरकारी छुट्टी? कांग्रेस ने रेखा गुप्ता की सरकार ने की मांग

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती को लेकर दिल्ली सरकार से बड़ा फैसला लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए 1 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश के साथ ड्राई डे घोषित किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा दबाव बनाया है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती 1 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित करना चाहिए. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल से प्रस्ताव तुरंत पास कराकर अधिसूचना जारी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ा मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

भाजपा पर दलित भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दलित समाज की भावनाओं के साथ लगातार राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि साल 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद दलित समाज की सहानुभूति पाने के लिए बीजेपी के समर्थन से उपराज्यपाल ने 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था.

उस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्थानीय निकाय बंद रहे, लेकिन ड्राई डे की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई. यादव के मुताबिक, यह भाजपा समर्थित सोच को दिखाता है.

तुगलकाबाद मंदिर ध्वस्तीकरण का उठा मुद्दा

देवेंद्र यादव ने 10 अगस्त 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर तुगलकाबाद स्थित संत रविदास रविदास मंदिर को ध्वस्त किया. उन्होंने इसे दलित समाज की धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताया और कहा कि यह मंदिर समुदाय के लिए ऐतिहासिक और पवित्र रहा है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सभी धर्मों और जातियों का समान सम्मान करती रही है. उनके अनुसार, कांग्रेस के प्रयासों से ही दलित समाज को बराबरी का दर्जा मिला और आज इस वर्ग के लोग देश-दुनिया में ऊंचे पदों पर हैं. इसके उलट, भाजपा पर उन्होंने दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखने का आरोप लगाया.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में रविदासिया समुदाय की संख्या काफी अधिक है. ऐसे में गुरु रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित किया जाना पूरी तरह न्यायसंगत है.

उन्होंने कहा कि जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पर संबंधित समुदाय की आस्था के सम्मान में ड्राई डे घोषित होता है, वैसे ही रविदास जयंती भी उसी सम्मान की हकदार है.