'जनता BJP को हटाने का मन बना चुकी है', दिल्ली महारैली पर कांग्रेस का बड़ा दावा

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को देश का जननायक बताते हुए कहा कि रैली में दिल्ली समेत देशभर से लाखों लोगों की भागीदारी ने लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्ष को नई ताकत दी है. यादव ने रैली में जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताते हुए दावा किया कि जनता अब बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में महारैली को लेकर जबरदस्त उत्साह था. तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उनके मुताबिक, यह भागीदारी बताती है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र और जनता के वोट के अधिकार की लड़ाई में मजबूती से जुटा है. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज और लोकतंत्र की ताकत के सामने बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी.

पुलिस अवरोध के बावजूद रामलीला मैदान पहुंचे लोग

यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस ने जगह-जगह अवरोध पैदा किए, इसके बावजूद दिल्ली और देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि इस भीड़ का संदेश केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना चुके है. रैली में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे भी गूंजे. यादव के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल लाखों लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ उन्हें जेल भेजने की मांग उठाई.

दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां

कनॉट प्लेस बंद कराने पर बीजेपी को घेरा

महारैली के दौरान दिल्ली के बाजार बंद रहने का मुद्दा भी कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाया. देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने रैली में शामिल होने आ रहे लोगों से दिल्ली के बाजारों में खरीदारी करने की अपील की थी, ताकि स्थानीय व्यापारियों को भी इसका लाभ मिले. लेकिन यादव ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की महारैली के खिलाफ बीजेपी ने साजिश के तहत कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख बाजार को भी बंद कराने का आदेश दिया.

उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि बाजार बंद कराने के फैसले से दिवाली के समय व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी व्यापारियों के हितों की बात तो करती है, लेकिन बाजार बंद कराने जैसे फैसलों से उनके कारोबार को आर्थिक चोट पहुंचाती है. उन्होंने इसे बीजेपी के व्यापारी हितैषी होने के दावों के विपरीत बताया.

राहुल गांधी के साथ मार्च में दिखी भारी भीड़

देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक निकाले गए मार्च का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मार्च में उमड़ी भीड़ ने साफ संदेश दिया कि देश की जनता अब मोदी-शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है.

उनके मुताबिक, महारैली में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों का उत्साह इस बात का संकेत है कि बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक माहौल बन रहा है. यादव ने दावा किया कि जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है.

यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली का आयोजन दिल्ली कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया था. उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिछले एक सप्ताह से दिन-रात मेहनत की. रैली की तैयारियों से लेकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तक कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाई.

दस लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा

रैली में भीड़ के आंकड़े को लेकर भी देवेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया. उनके अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों से अनुमानित 10 लाख से अधिक लोग दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान के भीतर मौजूद भीड़ के अलावा मैदान के बाहर भी कई इलाकों में भारी जमावड़ा था.

यादव ने दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, कनॉट प्लेस, आईटीओ, राजघाट और कश्मीरी गेट का नाम लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. उनके मुताबिक, रामलीला मैदान और उसके आसपास जुटी भीड़ इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन थी. रैली में उठे नारों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग से स्पष्ट होता है कि, अब जनता बीजेपी मुक्त भारत की मांग कर रही है.