IAS अधिकारी के बेटे पर युवती से बदसलूकी का आरोप, शिकायत दर्ज

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में एक बड़े IAS अधिकारी के बेटे पर युवती से बेरहमी से मारपीट, बदसलूकी और जान से मारने की कोशिश के आरोप लगे हैं. इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है. पीड़िता ने दिल्ली के CR पार्क थाने में लिखित शिकायत दी. युवती की मां का दावा है कि अन्मय कृष्णा के पिता जम्मू-कश्मीर में IAS अधिकारी हैं. परिवार ने इसी का हवाला देते हुए पुलिस कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका भी जताई.

शिकायत के मुताबिक, 26 सितंबर की रात आरोपी ने युवती के चेहरे और पेट पर मुक्के मारे, उसके बाल खींचे और उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ बदसलूकी की. आरोप है कि युवती को जमीन पर पटकने से उसके पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया और उसे अंदरूनी चोटें आईं.

एसिट अटैक और रेप की धमकी का भी आरोप

पीड़िता परिवार का आरोप है कि आरोपी ने युवती का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया और उसमें मौजूद निजी सामग्री इंटरनेट पर डालने की धमकी दी. परिवार ने एसिड अटैक और रेप की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है.

शिकायत दर्ज करने में देरी का लगाया आरोप

परिवार के मुताबिक, घटना के बाद 112 पर कॉल की गई, जिसके करीब 15 मिनट बाद PCR मौके पर पहुंची और युवती को MLC के लिए मालवीय नगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप भी लगाया.

आरोपी और युवती रिलेशनशिप में थे

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी और युवती पहले रिलेशनशिप में थे और जुलाई 2026 से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. परिवार के मुताबिक 27 सितंबर को पुलिस को लिखित शिकायत देकर परिवार ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

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