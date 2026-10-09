दिल्लीः फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से कॉलेज में दाखिले का खेल, यूपी तक फैला नेटवर्क

दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाकर छात्रों को कॉलेजों में दाखिला दिलाने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य छात्रों के आधार कार्ड में AI की मदद से फर्जी पते तैयार करते थे. इसके बाद इन छात्रों के नाम से UDID पोर्टल पर दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाता था.

पुलिस के मुताबिक, अलग-अलग जिलों में मौजूद अपने संपर्कों के जरिए आरोपी सरकारी अस्पतालों से फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र तैयार करवाते थे. एक प्रमाणपत्र के लिए करीब 20 से 30 हजार रुपये लिए जाते थे. इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल B.Tech, JBT, दिल्ली विश्वविद्यालय समेत दूसरे अंडरग्रेजुएट कोर्स में PwD कोटे से दाखिला लेने के लिए किया जाता था.

दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट

नॉर्थ कैंपस से शुरू हुई जांच

31 अगस्त को स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित सरस्वत को सूचना मिली थी कि अलीगढ़ का रहने वाला ललित कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस इलाके में आने वाला है. वह छात्रों को फर्जी PWD प्रमाणपत्र उपलब्ध कराकर दाखिला दिलाने का काम करता है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया.

ललित के पास मिले 16 प्रमाणपत्र

ललित के कब्जे से यूपी के बदायूं, बरेली और सिद्धार्थनगर के सरकारी अस्पतालों से जारी बताए गए 16 दिव्यांग प्रमाणपत्र मिले. इनमें सुनने में परेशानी, चलने-फिरने में दिक्कत और कम दिखाई देने जैसी दिव्यांगताओं का उल्लेख था.उसके पास से तीन मोबाइल और एक लैपटॉप भी मिला. इन उपकरणों में छात्रों का डेटा और कई दिव्यांग प्रमाणपत्रों से जुड़ी जानकारी मिली.

शिक्षा सलाहकार जुटाता था छात्रों का डेटा

पूछताछ में ललित ने कथित तौर पर बताया कि नोएडा का शिक्षा सलाहकार रोशन मिश्रा समेत कई कंसल्टेंट छात्रों का डेटा जुटाते थे. छात्रों से आधार की जानकारी, फोटो और हस्ताक्षर लिए जाते थे. इसके बाद यह जानकारी ललित तक पहुंचाई जाती थी. छात्रों के मोबाइल पर आने वाले OTP भी कंसल्टेंट के जरिए हासिल किए जाते थे.

UDID पोर्टल पर ऐसे चलता था पूरा खेल

जांच में पता चला कि छात्रों के आधार में यूपी के अलग-अलग जिलों के फर्जी पते दिखाए जाते थे. इसके बाद इन्हीं पतों के आधार पर UDID पोर्टल पर आवेदन किया जाता था. गिरोह में शामिल लोग सरकारी अस्पतालों और CMO कार्यालयों में अपने संपर्कों के जरिए मेडिकल रिपोर्ट और दिव्यांग प्रमाणपत्र तैयार करवाते थे.

CMO दफ्तर का कर्मचारी भी गिरफ्तार

बरेली CMO कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले 28 वर्षीय कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया. उसके मोबाइल से प्रमाणपत्र तैयार करने से जुड़ी चैट और दस्तावेज मिले. पुलिस ने उसके इस्तेमाल वाला डेस्कटॉप भी जब्त किया है. आरोप है कि इसी सिस्टम पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर UDID पोर्टल पर अपलोड की जाती थीं.

दिव्यांग बोर्ड के सदस्य तक पहुंचा नेटवर्क

जांच के दौरान पुलिस ने बरेली के दिव्यांग बोर्ड के सदस्य डॉ. लक्ष्मी कांत सक्सेना और बदायूं के शेर सिंह सोलंकी को भी पकड़ा. पुलिस को दोनों के बीच पैसों के लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं. कुलदीप के फोन से भी डॉ. लक्ष्मी कांत और अन्य आरोपियों के साथ वित्तीय लेन-देन की जानकारी सामने आई.

सिद्धार्थनगर में सरकारी कर्मचारी पर भी आरोप

सिद्धार्थनगर CMO कार्यालय में सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर के पद पर तैनात जय प्रकाश शुक्ला भी इस नेटवर्क में शामिल पाया गया. पुलिस के मुताबिक, वह अपने पद का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाणपत्रों के लिए पते मंजूर करवाने और उन्हें UDID पोर्टल पर अपलोड कराने में मदद करता था. पैसों का लेन-देन उसके बैंक खाते और उसके बताए दूसरे खातों के जरिए हुआ.

दिल्ली पुलिस को लखनऊ से मिले 9 फर्जी प्रमाणपत्र

सीतापुर से गिरफ्तार आदेश सिंह की भूमिका भी सामने आई. पुलिस के अनुसार वह ललित के साथ मिलकर गोरखपुर और देवरिया के पते वाले फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र तैयार कराने में मदद करता था.उसकी निशानदेही पर लखनऊ स्थित उसके घर से 9 दिव्यांग प्रमाणपत्र बरामद किए गए.

देवरिया में 5 हजार रुपये प्रति प्रमाणपत्र

18 सितंबर को देवरिया CMO कार्यालय में तैनात जूनियर असिस्टेंट धीरेंद्र कुमार पांडेय को भी पकड़ा गया. पुलिस का आरोप है कि वह फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने में शामिल था और प्रत्येक प्रमाणपत्र के बदले करीब 5 हजार रुपये नकद लेकर उन्हें चंदन सिंह यादव तक पहुंचाता था. चंदन की तलाश में गोरखपुर में छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार मिला.

27 फर्जी प्रमाणपत्र और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद

पुलिस ने इस मामले में अब तक 27 फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र, एक लैपटॉप, एक मैकबुक, CMO बरेली कार्यालय से एक डेस्कटॉप, 11 मोबाइल फोन और 75 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. ललित की एक मर्सिडीज कार भी जब्त की गई है. मोबाइल फोन में वाट्सएप चैट समेत प्रमाणपत्र तैयार करने से जुड़ी जानकारी मिली है.

अब छात्रों की भी होगी जांच

पुलिस अब उन छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिनके नाम पर ये प्रमाणपत्र तैयार किए गए थे. यह पता लगाया जा रहा है कि छात्रों को इन प्रमाणपत्रों की असलियत की जानकारी थी या नहीं और इनका इस्तेमाल किन-किन कॉलेजों में दाखिले के लिए किया गया. साथ ही संबंधित सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

चार राज्यों तक कनेक्शन की आशंका

पुलिस की अब तक की जांच में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है. प्रमाणपत्रों में बदायूं, बरेली, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों के पते इस्तेमाल किए गए.पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका खंगाल रही है.

CJP प्रोटेस्ट से पहले सुरक्षा घेरा, दिल्ली में 20000 से अधिक जवानों की तैनाती