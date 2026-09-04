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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनिशु के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, सौरव दास बोले- 'अपराधी खुलेआम...'

निशु के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, सौरव दास बोले- 'अपराधी खुलेआम...'

निशु आजाद के पिता संजय पर कथित हमले के मामले में CJP नेताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 04 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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निशु आजाद के पिता संजय पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में न्याय की मांग को लेकर कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे. पार्टी नेताओं ने दिल्ली पुलिस से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने और कथित आपराधिक गिरोहों को संरक्षण नहीं देने की मांग की.

CJP नेताओं का आरोप है कि जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय के साथ मारपीट की गई थी. पार्टी का कहना है कि इस मामले में लगातार न्याय की मांग की जाती रही है. नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोगों ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है, बावजूद इसके पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.

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आशुतोष रांका ने कहा, "जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निशु के पिता संजय के साथ मारपीट की गई थी. हम लगातार न्याय की मांग करते रहे. दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुलेआम अपना अपराध कबूल कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने BJP के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं की. हम निशु और उनके पिता के साथ खड़े रहे हैं. हम पुलिस से हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करेंगे."

‘अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं?’

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर CJP नेता सौरव दास ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "ये अपराधी दिल्ली में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? आज अपराधी खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों पर हमला किया था. वे लड़कियों को भी धमका रहे हैं. दिल्ली पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए. हम चुप नहीं बैठेंगे. हम दबाव बनाना जारी रखेंगे. आज पुलिस के रवैये को देखते हुए हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है."

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CJP नेताओं ने कहा कि वे इस मामले को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे और पुलिस से कार्रवाई की मांग जारी रखेंगे. पार्टी ने मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 04 Sep 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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