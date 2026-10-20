'सौरव-आशुतोष को एक मिनट भी जेल में...', CJP ने किया हाईकोर्ट का रुख

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दोनों नेताओं के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की है. उन्होंने अदालत से रात में ही मामले की सुनवाई करने की अपील की है. रत्ना सिंह का कहना है कि दोनों नेताओं को एक मिनट भी सलाखों के पीछे नहीं बिताना चाहिए.

रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और रात में तत्काल सुनवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका की स्वतंत्रता राजनीतिक खेल के कारण नहीं छीनी जानी चाहिए.

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We have moved the Delhi High Court and requested an urgent night hearing. Saurav and Ashutosh should not spend a single minute behind bars. Their liberty must not be curtailed because of political games. Justice must not wait. @Cockroachisback — Ratna Singh (@whattalawyer) October 20, 2026

CJP की लीगल हेड ने यह भी कहा कि न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए. उनकी इस मांग का मकसद दोनों नेताओं के मामले में जल्द सुनवाई कराना है.

SEM कोर्ट ने दो दिन बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत

इससे पहले SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी. इस फैसले के बाद दोनों नेताओं ने SEM कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और जल्द सुनवाई की मांग की.

SEM कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों का कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है. अदालत ने उनके व्यवहार से शांति और सुकून भंग होने को लेकर भी गंभीर चिंता जताई थी.

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अब दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर नजर

SEM कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सौरव दास और आशुतोष रांका के मामले में अब आगे की सुनवाई अहम होगी. CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दोनों नेताओं की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया है. फिलहाल, मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई और आगे आने वाले आदेश पर नजर रहेगी.