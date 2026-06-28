दिल्ली में इस दिन से चलेंगी 300 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
Delhi AC Electric Bus: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
राजधानी दिल्ली में बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (28 जून) को घोषणा की कि राजधानी में चार जुलाई से 300 नयी AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि सात जुलाई से पूरे शहर में 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा. सीएम ने 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' के तीन अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लिया और कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित है.
PM मोदी के नेतृत्व भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की- रेखा गुप्ता
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण’ के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और नागरिक-केंद्रित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं.
यमुना के पुनरोद्धार और स्वच्छता अभियान पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता?
यमुना के पुनरोद्धार और स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार इस दिशा में वैज्ञानिक और दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यमुना में गिरने वाले सभी प्रमुख नालों को चरणबद्ध तरीके से टैप किया जा रहा है और नए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए जा रहे हैं.
स्वच्छता के लिए एमसीडी को 2,800 करोड़ रुपये का पैकेज- रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 2,800 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज दिया गया है. सड़कों की सफाई के लिए मशीनीकृत रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है.''
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