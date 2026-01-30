शक्ति संवाद 2026: मंच से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संकल्प, सीएम रेखा ने इन बातों पर दिया जोर

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम में शामिल हुईं. आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर के साथ सम्मिलित होकर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की. इस अवसर पर “सफरनामा” पुस्तक का विमोचन किया भी गया और ऑनलाइन सुरक्षित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अनुभव साझा करने, सीखने और उनके लिए बेहतर, संवेदनशील एवं प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला नेतृत्व विकास को नई पहचान मिली है. महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनाने के प्रयास जारी हैं. दिल्ली भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बेहतर सुविधाएं और उनके सपनों को साकार करने के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं.

सीएम रेखा गुप्ता का संदेश

शक्ति संवाद का यह मंच अनुभव साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और महिलाओं के लिए बेहतर, संवेदनशील और प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



ऐसे संवाद विश्वास बढ़ाते हैं, समन्वय मजबूत करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।… pic.twitter.com/IwyYohpEcJ — Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 29, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग की इस Capacity Building पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि देशभर से आई राज्य महिला आयोगों की प्रतिनिधियां नीतियों को जमीन पर उतारने, महिलाओं की आवाज बनने, उन्हें न्याय दिलाने और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं.

शक्ति संवाद का महत्व

“शक्ति संवाद” महिलाओं के अनुभव साझा करने और सीखने का एक मंच है. ऐसे संवाद महिलाओं में विश्वास बढ़ाते हैं, समन्वय मजबूत करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने विचार साझा किए. एक यूजर ने लिखा, “कितना झूठा प्रचार करोगे मंत्री , 21000 बुजुर्ग और उनकी विधवाओं की पेंशन महीना खत्म होने के बावजूद नहीं दी गई.”

एक अन्य यूजर ने कहा, “मैडम , यूसी के झटके के बाद जब आपका समाज सड़कों पर था, एक हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद सबसे पहले आप बताएं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है? फिर पब्लिक को कैसे फेस करेंगी?”