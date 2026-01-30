हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशक्ति संवाद 2026: मंच से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संकल्प, सीएम रेखा ने इन बातों पर दिया जोर

शक्ति संवाद 2026: मंच से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संकल्प, सीएम रेखा ने इन बातों पर दिया जोर

राष्ट्रीय महिला आयोग के 'शक्ति संवाद' में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई. इस दौरान रेखा गुप्ता ने इस पहल की सराहना की, जो महिलाओं के अनुभव साझा करने और बेहतर तंत्र विकसित करने में सहायक है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम में शामिल हुईं. आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर के साथ सम्मिलित होकर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की. इस अवसर पर “सफरनामा” पुस्तक का विमोचन किया भी गया और ऑनलाइन सुरक्षित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अनुभव साझा करने, सीखने और उनके लिए बेहतर, संवेदनशील एवं प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में देश में महिला नेतृत्व विकास को नई पहचान मिली है. महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनाने के प्रयास जारी हैं. दिल्ली भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बेहतर सुविधाएं और उनके सपनों को साकार करने के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं.

सीएम रेखा गुप्ता का संदेश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग की इस Capacity Building पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि देशभर से आई राज्य महिला आयोगों की प्रतिनिधियां नीतियों को जमीन पर उतारने, महिलाओं की आवाज बनने, उन्हें न्याय दिलाने और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं.

शक्ति संवाद का महत्व

“शक्ति संवाद” महिलाओं के अनुभव साझा करने और सीखने का एक मंच है. ऐसे संवाद महिलाओं में विश्वास बढ़ाते हैं, समन्वय मजबूत करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने विचार साझा किए. एक यूजर ने लिखा, “कितना झूठा प्रचार करोगे मंत्री , 21000 बुजुर्ग और उनकी विधवाओं की पेंशन महीना खत्म होने के बावजूद नहीं दी गई.”
एक अन्य यूजर ने कहा, “मैडम , यूसी के झटके के बाद जब आपका समाज सड़कों पर था, एक हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद सबसे पहले आप बताएं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है? फिर पब्लिक को कैसे फेस करेंगी?”

Published at : 30 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
हेल्थ
Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
ट्रेंडिंग
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget