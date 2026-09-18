दिल्ली में हेरिटेज क्लब लॉन्च, CM रेखा गुप्ता ने मुगल काल की पढ़ाई पर उठाए सवाल

दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार (18 सितंबर) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हेरिटेज क्लब की लांचिंग की. इसके साथ ही सीएम ने मुग़ल संस्कृति के बढ़ावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूलों में लंबित समस्याओं का बैकलॉग खत्म करना ही हमारी प्राथमिकता है.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 12 साल से स्कूलों में लंबित जरूरतों को अब पूरा किया जाएगा. इसके बाद आगे की व्यवस्था पर काम होगा. उन्होंने कहा कि स्कूलों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट की जानकारी सीधे शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई जा सकती है. कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी नजर आए.

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शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूलों को लेकर क्या कहा?

शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट सूची में स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी. हर स्कूल में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना संभव नहीं, लेकिन स्कूल कभी भी विभाग से संपर्क कर सकते हैं. आशीष सूद से मेडिकल रूम की खराब स्थिति पर चिंता जताई गई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को सभी स्कूलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए. सीएम ने दिल्ली के इतिहास को पढ़ाने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुगल काल के साथ-साथ मराठों और सिख इतिहास व उनकी शिक्षाओं को भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए था.

औरंगजेब रोड के नाम पर उठाए सवाल

सीएम ने औरंगजेब रोड के नाम का भी उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक नामों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस औरंगजेब ने देश में कत्लेआम किया, उसके नाम से दिल्ली में सड़क का नाम था. ये अपने आप में बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा, "गुलामी को छोड़कर आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री के कारण संभव हुई, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया."

वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हेरिटेज क्लब की लांचिंग को लेकर कहा कि हमारा प्रयास है कि दिल्ली के बच्चों को दिल्ली की विरासत और संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसके लिए सरकार प्रयासरत है.

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