नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 12.377 किलोमीटर लंबे इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (9 जुलाई) को इस परियोजना का शुभारंभ किया. इस नए कॉरिडोर के चालू होने के बाद मध्य दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के प्रमुख शहरों तक यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी. सबसे बड़ी राहत यह होगी कि बड़ी संख्या में यात्रियों को अब हर बार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

राजीव चौक पर कम होगी भीड़, कई रूटों पर यात्रा होगी सहज

इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में एक अहम कड़ी साबित होगा. इसके बनने के बाद यात्रियों को अलग-अलग लाइनों के बीच बेहतर विकल्प मिलेंगे, जिससे राजीव चौक इंटरचेंज स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम होने की उम्मीद है. इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों का समय भी बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी.

नया कॉरिडोर शुरू होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पूर्वी दिल्ली की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा. अभी कई यात्रियों को येलो लाइन पकड़ने के लिए राजीव चौक तक जाना पड़ता है, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद उन्हें वैकल्पिक और अधिक सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध होगा.

फेज-5 के बाद अब फेज-4 की दूसरी बड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार

इससे पहले 24 जून को दिल्ली मेट्रो के चरण-5 (ए) के तहत आरके आश्रम-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिससे सेंट्रल विस्टा, नेशनल वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे. अब इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर पर काम शुरू होने से दिल्ली मेट्रो विस्तार को नई गति मिली है.

इस परियोजना का एक बड़ा लाभ सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन को मिलेगा. अभी इस रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक रेड लाइन का शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन है, जो लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित है. नया कॉरिडोर बनने के बाद सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी.

झंडेवालान मंदिर और प्रमुख बाजारों तक पहुंच होगी सुविधाजनक

नए कॉरिडोर के चालू होने के बाद श्रद्धालु ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर तक सीधे मेट्रो के जरिए पहुंच सकेंगे. वर्तमान में करोल बाग मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक लगभग एक किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. इसके अलावा नबी करीम स्टेशन से सदर बाजार और अजमल खान पार्क स्टेशन से करोल बाग मार्केट तक पहुंच भी पहले से अधिक आसान हो जाएगी.

मजेंटा लाइन का हिस्सा होगा नया कॉरिडोर

इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर मजेंटा लाइन (लाइन-8) का हिस्सा होगा. इसकी कुल लंबाई 12.377 किलोमीटर होगी और इस पर कुल 10 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे.

प्रस्तावित स्टेशन इस प्रकार हैं-

इंद्रलोक दया बस्ती सराय रोहिल्ला अजमल खान पार्क झंडेवालान मंदिर नबी करीम नई दिल्ली दिल्ली गेट दिल्ली सचिवालय-आईजी स्टेडियम इंद्रप्रस्थ

पांच इंटरचेंज स्टेशन बदल देंगे सफर का अनुभव

इस कॉरिडोर पर कुल पांच इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जिनके माध्यम से यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

ये स्टेशन होंगे इंटरचेंज-

इंद्रलोक

नबी करीम

नई दिल्ली

दिल्ली गेट

इंद्रप्रस्थ

दो स्टेशनों पर मिलेगी ट्रिपल इंटरचेंज की सुविधा

इस परियोजना में दो ऐसे स्टेशन भी होंगे जहां यात्रियों को तीन अलग-अलग मेट्रो लाइनों के बीच इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी.

इंद्रलोक: रेड लाइन, ग्रीन लाइन और मजेंटा लाइन का ट्रिपल इंटरचेंज.

नई दिल्ली: एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, येलो लाइन और मजेंटा लाइन का ट्रिपल इंटरचेंज.

नबी करीम स्टेशन बनेगा दिल्ली मेट्रो का अनोखा इंटरचेंज पॉइंट

इस परियोजना की एक खास विशेषता नबी करीम मेट्रो स्टेशन होगा. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में पहली बार ऐसा होगा कि एक ही मजेंटा लाइन के दो अलग-अलग कॉरिडोर इसी स्टेशन पर आपस में जुड़ेंगे. इससे यात्रियों को उसी लाइन के भीतर आसानी से इंटरचेंज करने की सुविधा मिलेगी. यह व्यवस्था न केवल यात्रा को अधिक सुगम बनाएगी, बल्कि विभिन्न रूटों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगी.