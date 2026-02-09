दिल्ली सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बनाया नया रिकॉर्ड, GB पंत अस्पताल में खास CT स्कैनर स्थापित

दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल गोविंद बल्लभ पंत (जीबी पंत) अस्पताल में उत्तर भारत का पहला 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर स्थापित किया गया है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अत्याधुनिक कैथ लैब और आधुनिक न्यूरो आईसीयू व ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया. सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं से कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ा बदलाव आएगा.

उद्घाटन के दौरान क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता निजी अस्पतालों के बराबर, बल्कि उनसे बेहतर हो. उन्होंने कहा कि जीबी पंत अस्पताल में लगाया गया 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर अपनी तरह का अत्यंत आधुनिक उपकरण है और किसी भी सरकारी अस्पताल में उत्तर भारत में पहली बार लगाया गया है.

यह मशीन शरीर के अंदर की बीमारी को कुछ ही सेकंड में साफ और सटीक तरीके से दिखा सकेगी, जिससे डॉक्टरों को सही इलाज में मदद मिलेगी. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि नई मशीनों के शुरू होने से मरीजों को जांच और इलाज के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. खासतौर पर स्ट्रोक और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों में समय पर इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है.

अत्याधुनिक न्यूरो कैथ लैब शुरू

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंत अस्पताल में फिलिप्स कंपनी की अत्याधुनिक न्यूरो कैथ लैब शुरू की गई है, जिससे स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, नसों की गांठ और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज अब सरकारी अस्पताल में ही संभव होगा.

इसके साथ ही पुराने न्यूरो आईसीयू को पूरी तरह आधुनिक बनाकर 16 बेड का नया न्यूरो आईसीयू तैयार किया गया है, जहां गंभीर मरीजों की 24 घंटे निगरानी की सुविधा होगी. सरकार का कहना है कि देश में हर साल लाखों लोग कैंसर, हार्ट और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित होते हैं.

महंगाई की वजह गरीब इलाज से वंचित

इलाज महंगा होने के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के मरीज निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते. ऐसे में सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनों की उपलब्धता आम लोगों के लिए बड़ी राहत है. जीबी पंत अस्पताल पहले से ही न्यूरो और हार्ट से जुड़े इलाज के लिए जाना जाता है और अब नई सुविधाओं के बाद इसकी क्षमता और बढ़ गई है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 256-स्लाइस सीटी स्कैनर, न्यूरो कैथ लैब और आधुनिक न्यूरो आईसीयू से हर साल हजारों मरीजों को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि नई कैथ लैब से सालाना करीब 1200 मरीजों का उन्नत इलाज संभव हो सकेगा, जिससे मौत और विकलांगता के मामलों में कमी आएगी.

सरकार का क्या कहना है?

दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के विजन के अनुरूप राजधानी को भी हेल्थ हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार का साफ संदेश है कि दिल्ली के हर नागरिक को सस्ता, सुलभ और आधुनिक इलाज मिलना चाहिए. जीबी पंत अस्पताल में शुरू हुई ये नई सुविधाएं इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं.