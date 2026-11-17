दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ट्रांसजेंडर समाज को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है. दिल्ली में अब ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर समाज के लोगों का अब 10 लाख तक मुफ्त इलाज किया जाएगा.

सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत दी है. दिल्ली कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को आयुष्मान भारत PM-JAY योजना में शामिल करने का फैसला लिया है. पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा.

दिल्ली के हजारों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलेगा लाभ

दिल्ली के करीब 5 हजार 656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

PUC केंद्र के लिए कैबिनेट ने मंजूर किए 3 करोड़

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली कैबिनेट ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र केंद्रों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे केंद्र चालकों को फायदा होगा.

उन्होंने आगे बताया कि इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों से सटीक जांच होगी, CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर एक समान मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदूषण रोकने के लिए जहां संसाधनों की जरूरत है, वहां सरकार पूरी मदद करेगी.

वहीं सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जांच में गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी और लापरवाही करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी. हर वाहन की जांच सही होगी और हर जांच केंद्र की जवाबदेही तय होगी. बता दें कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है. इस वजह से सरकार ने PUC केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

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