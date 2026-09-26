दिल्ली में त्योहारों की तैयारी तेज, CM ने 3 समितियां गठित करने के दिए निर्देश

राजधानी दिल्ली में त्योहारों की तैयारी तेज हो गई हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियां गठित करने के निर्देश दे दिए हैं. सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर तीनों पर्वों की तैयारियों की निगरानी के लिए समितियां गठित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया.

साथ ही सीएम द्वारा मंत्रियों, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को समितियों में जिम्मेदारी दी गई है. इस बीच रामलीला समिति की अध्यक्षता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह करेंगे. वहीं दुर्गा पूजा और छठ पूजा समितियों की कमान मंत्री कपिल मिश्रा को सौंपी गई है.

आयोजन स्थलों का निरीक्षण करेंगी समितियां

नवगठित समितियां आयोजन स्थलों का निरीक्षण करेंगी साथ ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी देंगी. वहीं समिति पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आयोजकों को जरूरी NOC दिलाने की जिम्मेदारी भी होगी. इसके अलावा पानी, बिजली, चिकित्सा, एंबुलेंस, अग्निशमन और मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी.

बता दें कि सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई और फॉगिंग की भी निगरानी समितियां ही करेंगी. इस बीच दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम-अस्थायी तालाब या टैंक की व्यवस्था भी की जाएगी. वहीं विसर्जन के बाद अवशेषों की सफाई सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी समितियों पर रहेगी.

श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर जोर

सीएम रेखा गुप्ता द्वारा रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार आस्था के साथ व्यवस्था और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखेगी. सीएम द्वारा समितियां गठित करने के बाद त्योहारों की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है.

सीएम ऑफिस से दी गई जानकारी

समितियों के गठन को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस से जानकारी साझा की गई है. पोस्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के आयोजन, प्रबंधन और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए तीन विशेष समितियों का गठन किया गया है.

वहीं रामलीला समिति का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह करेंगे, जबकि दुर्गा पूजा और छठ पूजा समितियों की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे. इन समितियों में सम्मानित विधायकगण, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.

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