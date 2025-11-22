सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में टली सुनवाई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में शनिवार (21 नवंबर) को होने वाली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले को लेकर पिछली सुनवाई में निचली अदालत ने राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल चार्ज शीट को सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था. पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

20 अगस्त को सीएम पर हुआ था हमला

दरअसल, यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया.

हमले की घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई. प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया था कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया.

सीएम पर हमला मामले की जांच लगभग पूरी

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था. पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है. अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. चार्जशीट में आरोपियों पर हमला करने, सुरक्षाबलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

