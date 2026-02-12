Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को निर्माण मजदूरों को सशक्त बनाने और राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की. त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक बड़े जनकार्यक्रम में उन्होंने पंजीकृत निर्माण मजदूरों के 15,706 बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु 12.40 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की.

इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने दो गांवों में नव-निर्मित पंचायत भवनों का उद्घाटन किया और 37 गांवों में 59 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 134 करोड़ है, जिससे ग्रामीण दिल्ली में आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.

दिल्ली का विकास उसके मजदूरों की मेहनत पर आधारित- सीएम

कार्यक्रम में उपस्थित हजारों मजदूरों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का विकास उसके मजदूरों की मेहनत पर आधारित है. उन्होंने कहा, दिल्ली सिर्फ ईंट और सड़कों से नहीं बनी है, बल्कि इसे मजदूरों के हाथों ने गढ़ा है. उनकी सुरक्षा, सम्मान और भविष्य सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूर कल्याण के लिए एकत्रित सेस फंड का समुचित उपयोग नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रतिदिन शहर के विकास में योगदान देने वाले मजदूरों के प्रति समर्पित है. दिल्ली तभी मजबूत होगी जब उसके मजदूर मजबूत होंगे.

मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ें.

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 500 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 700 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1,000 रुपये प्रतिमाह

स्नातक छात्रों को 3,000 रुपये प्रतिमाह

आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए जैसे तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह तक सहायता दी जाती है.

मजदूर कल्याण और सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में देश की उच्चतम न्यूनतम वेतन संरचनाओं में से एक लागू है.

अकुशल मजदूरों के लिए 18,456 रुपये प्रतिमाह

अर्धकुशल मजदूरों के लिए 20,371 रुपये प्रतिमाह

कुशल मजदूरों के लिए 22,411 रुपये प्रतिमाह

मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं. मजदूर सहायता हेतु 155214 हेल्पलाइन शुरू की गई है और 36 लाख से अधिक असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है. इसके अतिरिक्त, 72 विशेष अभियानों के माध्यम से 1,028 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है.