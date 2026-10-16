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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: स्कूल के गेट पर छात्र की चाकू गोदकर हत्या! जूतों पर हुआ था विवाद

दिल्ली: स्कूल के गेट पर छात्र की चाकू गोदकर हत्या! जूतों पर हुआ था विवाद

दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 14 अक्टूबर की शाम को सरकारी स्कूल में एक 17 वर्षीय छात्र की हत्या दूसरे छात्र ने की है. ये हत्या 12 वीं कक्षा के छात्रों के बीच हुई बहस के बाद स्कूल के बाहर की गई.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 16 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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 दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसात्मक रूप तब ले लिया जब मामला एक 17 वर्षीय छात्र की हत्या तक पहुंच गया. मामला 14 अक्टूबर की शाम का हैं, जब 12वीं कक्षा के एक छात्र पर कहासुनी के बाद उसके गले पर चाकू से हमला किया गया.

गले में चाकू घुसा होने के बावजूद वो किसी तरह स्कूल के अंदर पहुंचा, जहां मौजूद शिक्षकों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस अब तक तीन नाबालिगों और दो बालिगों समेत पांच आरोपितों को पकड़ चुकी है.

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गले में चाकू लगी हालात में घायल छात्र पहुंचा स्कूल के भीतर

बताया जा रहा है कि, गले में चाकू लगा घायल छात्र अपनी जान बचाने के लिए जख्मी हालात में वापस स्कूल के भीतर पहुंचा, जिसे देख वहां मौजूद शिक्षकों के भी होश उड़ गए. उनमें से ही एक शिक्षक ने उसके गले में फंसा चाकू निकाला और खून रोकने की कोशिश की. तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी. शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पीसीआर पर कॉल कर पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची. बाद में स्कूल का एक कर्मचारी खुद थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी.

छात्र की इलाज के दौरान मौत

द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, 14 अक्टूबर को शाम करीब 6:10 बजे मोहन गार्डन थाने में पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना स्कूल के पास एक लड़के को चाकू मारे जाने की थी. पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि घायल छात्र को तारक अस्पताल ले जाया गया है. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहन गार्डन निवासी के रूप में हुई है. वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था. उसके पिता पूर्व सैनिक हैं और फिलहाल गुरुग्राम में एक निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते हैं.

निर्धारित पैटर्न के जूतों पर शिकायत से शुरू हुआ विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में विवाद की वजह स्कूल में जूतों को लेकर हुई शिकायत सामने आई है. इसी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मृतक छात्र ने निर्धारित पैटर्न के जूते नहीं पहनने पर आरोपी की शिकायत शिक्षक से की थी. इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. आरोप है कि मृतक छात्र को आरोपी ने धमकी भी दी थी. स्कूल की छुट्टी होने पर जब छात्र अपने दोस्तों के साथ गेट से बाहर निकला. तब आरोप है कि आरोपी छात्र ने अपने साथियों को उकसाया, जिसके बाद उनमें से एक ने छात्र के गले पर चाकू से वार कर दिया. गंभीर चोट के चलते छात्र की मौत हो गई.

हत्या की वजह पुरानी रंजिश?

जांच के दौरान मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र एक अन्य छात्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य गवाह भी था. उस मामले में हत्या के प्रयास का मुख्य आरोपी, मौजूदा हत्याकांड के मुख्य आरोपी छात्र का दोस्त बताया जा रहा है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या की अजह पुरानी रंजिश तो नहीं है? क्या उस मामले में हत्या के प्रयास का आरोपित भी इस वारदात में शामिल था? फिलहाल इन दोनों पहलुओं की जांच जारी है. हालांकि, पुराने मामले से संबंध होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

स्कूल के गेट के पास मिला वारदात में इस्तेमाल चाकू

पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू स्कूल के गेट के पास से बरामद किया है. घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने मौके से सबूतों को इकट्ठा किया. इस मामले में मोहन गार्डन थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में अब तक पांच आरोपित पकड़े गए हैं, जिनमें से तीन नाबालिग और दो बालिग हैं.

जुलाई में भी  छात्र पर हुआ था चाकू से हमला

बताते चलें कि, मोहन गार्डन में स्कूल के बाहर चाकूबाजी की यह पहली घटना नहीं है. जुलाई में इसी परिसर से सटे सरकारी स्कूल नंबर-1 के गेट के बाहर 10वीं कक्षा के एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया था. उस घटना में छात्र की जान बच गई थी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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