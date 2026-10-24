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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के बीच बवाल, ऑनलाइन की गईंं क्लासेज

दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के बीच बवाल, ऑनलाइन की गईंं क्लासेज

दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच बवाल की खबर सामने आ रही है. इस बीच प्रशासन ने बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन कर दी हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच शनिवार (24 अक्टूबर) को बवाल हो गया. इस दौरान छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है. इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने क्लासेज ऑनलाइन कर दी हैं.

बता दें कि शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कॉलेज की तरफ से एक डेलीगेशन बातचीत करने के लिए पहुंचा था. आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के टेंट तोड़ दिए गए. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. वहीं छात्र संगठनों ने भी प्रशासन पर जबरन हटाने और टेंट तोड़ने का आरोप लगाया है. 

जामिया के रजिस्ट्रार ने क्या कहा?

इस बीच जमिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मेहताब आलम रिजवी ने कहा, "काग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ओर इमरान मसूद दीवार फांदकर अंदर आए. उन लोगों ने माहौल खराब किया है. छात्रों को उकसाया गया. कुछ बाहरी छात्रों के द्वारा कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं. हमने दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है.

प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है?

छात्र संगठन फ्रेटरनिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरहान इसराइल ने कहा, "जो प्रोटेस्ट साइट है, उसको हठाने की कोशिश कर रहे हैं. हमको वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कैंपस के अंदर एक वायलेंट माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन हम लोग डटे हुए हैं.

उन्होंने अपनी मांगों पर कहा, "हम लोगों की तीन मांगे हैं जिनको लेकर हम यहां बैठे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं. हमें यूनियन दे नहीं सकते ये. एमयू के अंदर यूनियन है. ड्यू के अंदर यूनियन है. जेएनयू के अंदर यूनियन है. फिर हमें आप यूनियन क्यों नहीं दे रहे? एक छोटी सी मांग है. बच्चों को अभी घसीट रहे हैं. तीन-तीन एंबुलेंस पीछे लगा दी है.

उन्होंने आगे बताया, "जो बच्चे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं. उनको यहां से डिपोर्ट करके बाहर हॉस्पिटल में ले जाएंगे. और फिर इस हंगर स्ट्राइक को खत्म करवाएंगे. इनका आज का पूरा प्लान है. पूरी फैकल्टी, पूरे टीचर्स के साथ यहां पे वीसी ने ये ऑर्डर दिया है कि इनको उठाइए.
हमारा एक तंबू गार्डों ने खत्म कर दिया है. दूसरे तंबू पे हम बैठे हुए हैं. हम जाने वाले नहीं हैं.

पूरा घटिया नैरेटिव है- छात्र

छात्र ने आगे कहा, "क्लियर कर देना चाहता हूं, पूरा फेक नैरेटिव है. पूरा घटिया नैरेटिव है. फ्री कश्मीर लिखने वाले एबीपी के छात्र हैं, अभी भी आए थे. अभी भी RSS-ABVP के लोग आए थे. वो लोग हमारे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए. फ्री कश्मीर लिखने वाले हम लोग नहीं हैं. हमारे प्रोटेस्ट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है.

वहीं अन्य प्रदर्शनकारी छात्र जावेद अली खान का कहना है कि हमारी तीन डिमांड है. स्टूडेंट यूनियन, दूसरा किसी भी बच्चे पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए. तीसरा प्रॉक्टर और सिक्योरिटी एडवाइजर का इस्तीफा होना चाहिए. ये हमारी तीन डिमांड है. इस चीज को लेकर के 12 अक्टूबर से लगातार यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक पर बच्चे बैठे हुए हैं.

जावेद ने आगे कहा, "आपको पता होगा कि बाहर से जो है कई लोगों का समर्थन मिल रहा है. यहां के एल्युमिनाई आ रहे हैं, सारी चीज आ रही हैं. ये सारी चीजें हैं. गुंडों द्वारा कहीं ऐसे दीवारों पे कुछ अलग पोस्टर चिपकवा दे रहा है जिससे ये प्रोटेस्ट खराब हो जाए. उससे जितने प्रोटेस्ट यहां बच्चे कर रहे हैं कोई लेना देना उन बच्चों का नहीं है. जामिया प्रशासन ने अपने गुंडों द्वारा वो चीजें षड्यंत्र रच कर करवाई हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Jamia Millia Islamia
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