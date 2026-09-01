Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'हमें लगा विश्वासघात...', SC के फैसले के बाद बोले CJP के सौरव दास

'हमें लगा विश्वासघात...', SC के फैसले के बाद बोले CJP के सौरव दास

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो आश्वासन दिया था, लेकिन अगस्त के शुरूआत में डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 01 Sep 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को सीजेपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है. वहीं इसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने ऐतिहासिक जीत बताया है.  

साथ ही सौरव दास ने कहा कि जुलाई 25 को युवाओं के लिए बड़ी जीत हुई थी. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था. हम लोगों ने जेपी नड्डा जी के साथ पीसी की थी. जिन लोगों की मौत हुई थी उनके लिए  मुआवजा, जिनके खिलाफ FIR हुआ उसे निरस्त करने की मांग की थी.

उन्होंने ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो आश्वासन दिया था, लेकिन अगस्त के शुरूआत में डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, फिर हमें लगा कि ये विश्वासघात करना चाहते हैं, इसलिए हमनें 24 अगस्त को घोषणा किया था कि 5 सितंब को हम मार्च करेंगे. लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई हुई. पूरे देश में सारे एफआईआर को रद्दकर दिया है. ऐतिहासिक पल है.

सौरव दास ने ये भी कहा कि ये देश के Genz ने कर दिया. सरकार ने कोर्ट को ये भी कहा कि - अगर को FIR Miss हो गया हो तो उसे भी हम विचार करेंगे. भविष्य में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. दिल्ली पुलिस की आशंका है कि 2800 के करीब - अपराधी घूम रहे थे, इस को लेकर नया FIR दर्ज होगा.

(अपडेट की जा री है.)

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
CJP Saurav Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'बालात्कार के मामले फिर बढ़ रहे...' दिल्ली मामले का जिक्र कर किरण बेदी का बड़ा बयान
'बालात्कार के मामले फिर बढ़ रहे...' दिल्ली मामले का जिक्र कर किरण बेदी का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
'हमें लगा विश्वासघात...', SC के फैसले के बाद बोले CJP के सौरव दास
'हमें लगा विश्वासघात...', SC के फैसले के बाद बोले CJP के सौरव दास
दिल्ली NCR
दिल्ली में 65 रुपये किलो नहीं 35 रुपये KG मिलेगा प्याज, जानें- कहां?
दिल्ली में 65 रुपये किलो नहीं 35 रुपये KG मिलेगा प्याज, जानें- कहां?
दिल्ली NCR
RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज
RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget