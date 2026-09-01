'हमें लगा विश्वासघात...', SC के फैसले के बाद बोले CJP के सौरव दास

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को सीजेपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है. वहीं इसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने ऐतिहासिक जीत बताया है.

साथ ही सौरव दास ने कहा कि जुलाई 25 को युवाओं के लिए बड़ी जीत हुई थी. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था. हम लोगों ने जेपी नड्डा जी के साथ पीसी की थी. जिन लोगों की मौत हुई थी उनके लिए मुआवजा, जिनके खिलाफ FIR हुआ उसे निरस्त करने की मांग की थी.

उन्होंने ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो आश्वासन दिया था, लेकिन अगस्त के शुरूआत में डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, फिर हमें लगा कि ये विश्वासघात करना चाहते हैं, इसलिए हमनें 24 अगस्त को घोषणा किया था कि 5 सितंब को हम मार्च करेंगे. लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई हुई. पूरे देश में सारे एफआईआर को रद्दकर दिया है. ऐतिहासिक पल है.

सौरव दास ने ये भी कहा कि ये देश के Genz ने कर दिया. सरकार ने कोर्ट को ये भी कहा कि - अगर को FIR Miss हो गया हो तो उसे भी हम विचार करेंगे. भविष्य में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. दिल्ली पुलिस की आशंका है कि 2800 के करीब - अपराधी घूम रहे थे, इस को लेकर नया FIR दर्ज होगा.

(अपडेट की जा री है.)