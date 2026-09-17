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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRPM मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री ने की आरती तो भड़की CJP, कहा- यही वजह है कि...

PM मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री ने की आरती तो भड़की CJP, कहा- यही वजह है कि...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उनके गृह नगर वडनगर में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरती की.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Sep 2026 01:04 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात सीएम भूपेन्द्र पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरती गुजरात स्थित वडनगर में आरती की. यहीं से गृह मंत्री ने वाराणसी तक के लिए एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई. 

अब गृह मंत्री और अन्य नेताओं की आरती करते हुए वीडियो शेयर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने तीखी टिप्पणी की है. 

CJP ने क्या कहा?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में शिक्षा पर अपना खर्च आधा कर दिया है. ताकि नागरिक ऐसे 'मेगालोमैनियाक' (खुद को बहुत बड़ा समझने वाले), तर्कहीन और बिना सोचे-समझे काम करने वाले लोग बनें, जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें चरमपंथी या असामाजिक तत्वों में बदला जा सके!

बता दें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई. वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का जन्म स्थान है.

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कहां होगा रैली का समापन?

17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'वडनगर से वाराणसी' और 'वाराणसी से वडनगर' मोटरसाइकिल रैलियों को दोनों शहरों से एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रैलियां सात अक्टूबर को संपन्न होंगी. मोदी सात अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे.

यह रैली 10 राज्यों के 193 जिलों और लगभग 1,159 गांवों से गुजरते हुए करीब 40,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इस दोतरफा यात्रा में लगभग 1,000 युवा हिस्सा लेंगे. आयोजकों ने बताया कि मोटरसाइकिल रैली झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के उन इलाकों से गुजरेगी, जो पहले नक्सलवाद से प्रभावित थे. कल्याणकारी और सशक्तीकरण योजनाओं से आए बदलावों को समझने के लिए लाभार्थियों, युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद की योजना भी बनाई गई है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 17 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi CJP DELHI NEWS AMIT SHAH
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