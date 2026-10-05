10 अक्टूबर के आंदोलन पर सौरव दास बोले, 'अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो...'

10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है. इसी को लेकर सोमवार (5 अक्टूबर) को सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हम वहां पर कैसे इकट्ठा होंगे, ये प्लान अगर अभी बता दिया तो पुलिस को मदद मिल जाएगी.

सौरव दास ने कहा, ''कोई भी आदमी सड़क पर नहीं उतरना चाहता. ये लास्ट ऑप्शन होता है. लेकिन अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए. हमें लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार के रवैये में बदलाव आएगा लेकिन सरकार फिर नहीं सुन रही है. इसका 'परमानेंट इलाज' करना पड़ेगा. अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम सुनने के लिए मजबूर करेंगे.''

जंतर-मंतर अब उम्मीद और जीत का सिंबल- सौरव दास

इसके आगे उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर अब सिंबल बन चुका है. वो उम्मीद और जीत का सिंबल बन चुका है. उन्होंने कहा कि जहां पर भी पुलिस वाले हमें रोकेंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे और उसी को जंतर-मंतर बोला जाएगा. 10 अक्टूबर का हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा.

हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति पर क्या बोले?

सौरव दास ने ये भी कहा, ''हमें (अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह औ अन्य कार्यकर्ताओं को) हिरासत में या गिरफ्तार किया जाता है, ये मुद्दा नहीं है. हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि अगर हमें हिरासत में लिया जाता है या फिर गिरफ्तार किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आंदोलन जारी नहीं रहेगा. आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि ये लड़ाई हमारे भविष्य के लिए, सिस्टम को बेहतर बनाने और सिस्टम को बदलने के लिए है. जंतर-मंतर पर भले ही ताले लगा दिए जाएं लेकिन लोग बाहर इकट्ठा हो सकते हैं. हमें पता है कि वहां क्या दिक्कतें हो रही हैं.''

सौरव दास का दिल्ली पुलिस पर निशाना

दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए सौरव दास ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए. उनकी वर्दी में 'दरिंदे' घूम रहे हैं और लड़कियों को 'मोलेस्ट' करते हैं. संसद मार्च के दौरान हमने उन 'दरिदों' को देखा था. दिल्ली पुलिस ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं, इसका ब्यौरा देना चाहिए. हमें तो जंतर-मंतर के प्रदर्शन के दौरान ये भी पता चला था कि दिल्ली पुलिस को खुद के पेपर लीक हो रहे हैं और रिश्वत देकर भर्तियां हो रही हैं.

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