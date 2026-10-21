HC से फटकार के बाद CJP के सौरव और आशुतोष ने वापस ली याचिका, अब 2 बजे का इंतजार

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताद्वय सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है. CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने की चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ सौरव दास और आशुतोष रंका की याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले हाईकोर्ट के समक्ष दास और रांका ने कहा कि आज SEM कोर्ट में सुनवाई के बाद वे आगे की कार्रवाई के बारे में कोई फैसला लेंगे.

दोनों की ओर से पेश वकील अभिक चिमनी ने कोर्ट को बताया कि वे अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने वकील को अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी.

सौरव दास और आशुतोष रांका से हाईकोर्ट ने पूछी उम्र, कहा- आप GEN Z नहीं

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सुनवाई 2 बजे होगी. इसका इंतजार सीजेपी, रांका और दास को होगा.

उधर, सुनवाई की शुरुआत में हाईकोर्ट ने कहा कि यह क ऐसा मामला है जहां प्रिवेंटिव नोटिस का उल्लंघन किया गया है, और फिर दूसरा नोटिस जारी किया जाता है. एक व्यक्ति बॉन्ड देता है और फिर उस बॉन्ड की शर्तों को तोड़ देता है. यह सही है या नहीं, यह हम बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में, क्या ज़मानतकी मांग करना पूरी तरह से अवैध या कानून के विरुद्ध माना जा सकता है?

अदालत ने रांका और दास से उनकी उम्र पूछते हुए यह भी कहा कि वह दोनों जेन जी नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि आखिर इस संगठन का मकसद क्या है? हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ये छात्रों का संगठन था, अब इसके मुद्दे बदल गए हैं. जब शांति भंग का डर हो तो ये सवाल उठने लाजमी हैं.

कोर्ट ने कहा कि अगला सवाल यह होगा कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपका जुड़ाव क्या है और आपके इस जुड़ाव का मकसद क्या है?