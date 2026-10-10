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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली प्रोटेस्ट: CJP की रत्ना सिंह पहुंचीं कोर्ट, पुलिस के खिलाफ FIR की मांग

दिल्ली प्रोटेस्ट: CJP की रत्ना सिंह पहुंचीं कोर्ट, पुलिस के खिलाफ FIR की मांग

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी की रत्ना सिंह को हिरासत में लिया. इसको लेकर अब रत्ना सिंह ने साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इसमें उन्होंने पुलिस पर एफआईआर करने की मांग की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 10 Oct 2026 04:10 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर) को चुनाव आयुक्त के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया. इस बीच प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया. इस दौरान पुलिस ने CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह को भी हिरासत में लिया. 

पुलिस की इस कार्रवाई पर रत्ना सिंह अब कोर्ट पहुंच गई है. उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. रत्ना सिंह का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने जाने से रोका और घर के बाहर ही रोककर रखा.

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साकेत कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी

रत्ना सिंह ने यह अर्जी साकेत कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय की अदालत में दाखिल की है. रत्ना सिंह ने याचिका में कहा कि शनिवार सुबह वह दो साथी वकीलों के साथ वकीलों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही थीं. आरोप है कि उनके घर के बाहर दो गाड़ियों को इस तरह खड़ा किया गया कि वह आगे नहीं जा सकीं. पुलिसकर्मी गाड़ियों के दरवाजों के बाहर खड़े थे.

रत्ना सिंह ने अदालत से घटना का वीडियो देखने की अपील की है. अर्जी में दावा किया गया है कि उन्हें गलत तरीके से घर के बाहर रोका गया और उनकी आवाजाही पर रोक लगाई गई. रत्ना सिंह ने अपनी जान और आजादी को खतरा होने की आशंका भी जताई है. वहीं साकेत कोर्ट इस मामले में आज ही सुनवाई कर सकता है.

शनिवार को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों से करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को फ्लाइट से डिटेन किया गया. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बार सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरी राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?

Published at : 10 Oct 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Ratna Singh DELHI NEWS DELHI POLICE CJP Protest
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