अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों नेताओं को बस में बैठाकर अपने साथ ले गई. इस दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. पुलिस तीनों को गेट नंबर 9 से लेकर निकली.

सूत्रों के मुताबिक, तीनों को हवाई जहाज के भीतर से ही हिरासत में लिया गया. सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को रात तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा. आगे के आदेश आने तक तीनों हिरासत में रहेंगे. सूत्रों के अनुसार, उनकी लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी.

दीपके ने शेयर किया एक वीडियो

दीपके ने इस संबंध में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया है. अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया कि विमान के दिल्ली में उतरने के बाद दिल्ली पुलिस पहले से ही उनके इंतजार में खड़ी थी.

इसके बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया. इस घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल टीम की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई है.

सीजेपी की क्या है मांग?

CJP के नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे. पार्टी ने इस कार्रवाई को बेरोकटोक आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए तीनों नेताओं को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के दस्तावेज ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं.इसी मुद्दे को लेकर CJP ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है.