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अभिजीत, सौरव, आशुतोष हिरासत में, कहां लेकर गई पुलिस, कब तक रखेगी साथ? आया अपडेट

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अब पुलिस उनको कहां लेकर गई है?

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों नेताओं को बस में बैठाकर अपने साथ ले गई. इस दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. पुलिस तीनों को गेट नंबर 9 से लेकर निकली.

सूत्रों के मुताबिक, तीनों को हवाई जहाज के भीतर से ही हिरासत में लिया गया. सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को रात तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा. आगे के आदेश आने तक तीनों हिरासत में रहेंगे. सूत्रों के अनुसार, उनकी लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी. 

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दीपके ने शेयर किया एक वीडियो

दीपके ने इस संबंध में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया है. अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया कि विमान के दिल्ली में उतरने के बाद दिल्ली पुलिस पहले से ही उनके इंतजार में खड़ी थी.

इसके बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया. इस घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल टीम की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई है.

सीजेपी की क्या है मांग?

CJP के नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे. पार्टी ने इस कार्रवाई को बेरोकटोक आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए तीनों नेताओं को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के दस्तावेज ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं.इसी मुद्दे को लेकर CJP ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Oct 2026 11:05 AM (IST)
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