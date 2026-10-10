CJP Protest के बीच पुराने वीडियो वायरल कर बना रहे माहौल! एक्शन में दिल्ली पुलिस

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं. उधर, इन फर्जी वीडियोज को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है. इन वीडियोज पर पुलिस के अकाउंट से तत्काल जवाब दिया जा रहा है कि वीडियो फर्जी है.

दिल्ली पुलिस ने कई वीडियोज के जवाब में लिखा- पुराना वीडियो! आप आज की भीड़ के बारे में झूठी बातें फैलाने के लिए 20 जुलाई के प्रदर्शन के फुटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. ज़्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए गलत जानकारी न फैलाएं. सत्यापित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

इन वीडियोज में दावा किया जा रहा था कि लोग जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं. हालांकि पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच अभी तक कोई भी जंतर मंतर नहीं पहुंचा है. दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अब तक 150 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

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हिरासत में लिए गए दीपके, रांका, सौरव

यह वीडियो ऐसे वक्त में वायरल किए जा रहे हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की सूचना आ रही है.

पुलिस सीधे उस फ्लाइट में गई जिससे दीपके दिल्ली आ रहे थे. इसके बाद वहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया- अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया! सौरव दास को हिरासत में लिया गया! आशुतोष रंका को हिरासत में लिया गया! अपने गद्दार दोस्त को बचाने के लिए, तानाशाह ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ़ जंग छेड़ दी है!