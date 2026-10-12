10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. पुलिस ने इसे रोकने के लिए शहर को छावनी में तब्दील कर दिया था. सबसे ज्यादा जिस बात ने सुर्खियां बटोरीं, वह थी केंद्रीय दिल्ली में उन गुंडों का प्रदर्शनकारियों पर हमला, जिसे एबीपी न्यूज समेत कई न्यूज चैनलों पर दिखाया गया. यह हमला सिर्फ एक झड़प नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने के लिए सत्ता तंत्र ने सड़क पर उतरकर हिंसा को बढ़ावा दिया...

यह वाकई चौंकाने वाला है कि 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की सुरक्षा नहीं हो सकी. मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गईं, लेकिन गुंडों के हमले रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.





पहला वीडियो: पुलिस का जारी किया गया पथराव वीडियो

दिल्ली पुलिस ने खुद एक वीडियो जारी किया था, जिसे एबीपी न्यूज ने प्रसारित किया. इस वीडियो में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर लेन के पास भीड़ को पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हुए थे. यह वीडियो उस समय जारी किया गया जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदर्शनों पर लगी रोक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

Stone pelting incident reported at protest site in Delhi https://t.co/p1OIBg7TKk — War & Gore (@Goreunit) October 10, 2026

दूसरा वीडियो: DDU मार्ग पर महिला प्रदर्शनकारी पर हमला

यह सबसे चर्चित वीडियो था. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, DDU मार्ग पर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के इलाके में कुछ लोगों ने छात्रों पर हमला किया और महिलाओं से छेड़छाड़ की. वीडियो में साफ दिखा कि एक युवती को लोहे की बाड़ से दबाकर उस पर मुक्के मारे गए. जब वह भागने की कोशिश कर रही थी, तो एक हमलावर उसे टी-शर्ट से खींचकर सड़क पर गिरा देता है और फिर उस पर हमला जारी रखता है.

इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रमन सैनी (50), विवेकानंद उर्फ विवेक (32), कपिल कुमार (27) और रविंदर सिंह उर्फ गोविंद हिंदू (35) के रूप में हुई. ये सभी खुद को हिंदू रक्षा दल के सदस्य बताते हैं.





तीसरा वीडियो: पुलिस की मौजूदगी में हमला

इसी DDU मार्ग की घटना में एक चौंकाने वाला पहलू यह था कि हमला दिल्ली पुलिस के सामने हो रहा था. एबीपी न्यूज के वीडियो में दिखा कि सफेद शर्ट पहने हमलावर ने मौके पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बावजूद उसने प्रदर्शनकारियों पर हमला करना जारी रखा. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में इस बात पर सवाल उठाया गया कि पुलिस ने हमलावरों को रोका क्यों नहीं.

चौथा वीडियो: SFI नेताओं पर हमला

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने आरोप लगाया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. साजी समेत कई नेताओं पर हमला किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया. एबीपी न्यूज ने बताया कि संगठन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें साजी के माथे पर खून दिख रहा था.

SFI ने आरोप लगाया कि उनके दिल्ली राज्य सचिव सूरज एलामोन और केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अभिजीत मनीलाल समेत सैकड़ों सदस्यों पर हमला किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया.

पांचवां वीडियो: यूट्यूबर ध्रुव राठी की 'किडनैपिंग'

ध्रुव राठी ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर की सुबह करीब 20 लोग सादे कपड़ों में उनके घर में घुसे और उन्हें बिस्तर से खींचकर बाहर ले गए. उन्होंने कहा, 'मुझे गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया, मुझे किडनैप किया गया'. राठी ने दावा किया कि उनके माता-पिता को भी पीटा गया और उन्हें अपने वकील से मिलने नहीं दिया गया. उन्होंने इसे 'अनौपचारिक आपातकाल' बताया.

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छठा वीडियो: पत्रकारों पर हमला

एबीपी न्यूज समेत कई मीडिया संगठनों ने बताया कि प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और आईडब्ल्यूपीसी समेत चार पत्रकार संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि कई पत्रकारों को प्रेस आईडी दिखाने के बावजूद हिरासत में लिया गया और उनके फोन-कैमरे जब्त कर लिए गए.

सातवां वीडियो: बस पर पथराव

एबीपी न्यूज ने बताया कि दिल्ली के झंडेवालान इलाके में एक बस पर पत्थर फेंके गए. इस बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी बैठे थे. यह घटना उस समय हुई जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर जाने से रोक रही थी. बस पर पथराव से पता चलता है कि हमलावरों का निशाना सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि उन्हें ले जाने वाली पुलिस व्यवस्था भी थी.

आठवां वीडियो: 20 से ज्यादा FIR दर्ज

एबीपी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में 20 से ज्यादा FIR दर्ज कीं. इनमें सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले के आरोप शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हनुमान मंदिर लेन के पास हुए पथराव में छह पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था.

इन सबका मतलब क्या है?

इन आठ अलग-अलग वीडियो और घटनाओं से एक साफ पैटर्न उभरता है. हर जगह हमलावर एक ही तरह के संगठन से जुड़े थे. हर जगह पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने दखल नहीं किया. हर जगह निशाना युवा और महिलाएं थीं. हर जगह हमलावरों ने खुद को सत्ता के करीबी बताया. एबीपी न्यूज ने इन सभी घटनाओं को उस दिन प्रसारित किया और यह साफ दिखाया कि किस तरह से शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने के लिए सड़क पर उतरकर हिंसा को बढ़ावा दिया गया.