दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों से कारोबार पर संकट! CTI ने PM मोदी को पत्र लिखकर उठाई ये मांग

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों, सुरक्षा प्रतिबंधों और मेट्रो सेवाओं में आई रुकावट का असर अब कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दावा किया है कि पिछले तीन दिनों के दौरान दिल्ली के प्रमुख बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं.

इस मुद्दे को लेकर CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर बड़े प्रदर्शनों के लिए नई व्यवस्था लागू करने और व्यापारिक क्षेत्रों को राहत देने की मांग की है.

तीन दिनों में कारोबार में भारी गिरावट का दावा

CTI की ओर से प्रमुख बाजारों में किए गए सर्वे और व्यापारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कहा गया है कि बीते तीन दिनों में राजधानी का कुल कारोबार सामान्य स्तर के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत तक सिमट गया. संगठन का दावा है कि इससे व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है.

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बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदारों की संख्या घटी

संगठन के अनुसार, सामान्य दिनों में दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग बाहर से आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह संख्या घटकर केवल 40 से 50 हजार के बीच रह गई है. इसका सीधा असर थोक और खुदरा दोनों तरह के कारोबार पर पड़ा है.

स्थानीय बाजारों में भी ग्राहकों की आवाजाही कम हुई

CTI का कहना है कि केवल बाहरी ग्राहक ही नहीं, बल्कि दिल्ली के भीतर से बाजारों में आने वाले लोगों की संख्या में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है. इससे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में फुटफॉल लगातार घटा है.

मेट्रो स्टेशन बंद होने से बढ़ीं मुश्किलें

सुरक्षा कारणों से राजधानी के कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किए जाने का असर भी बाजारों पर पड़ा है. संगठन का कहना है कि मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी बाजारों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

जाम और सुरक्षा प्रतिबंधों से बाजारों की रफ्तार धीमी

CTI के मुताबिक जंतर मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक जाम के कारण लोग बाजार आने से बच रहे हैं. इससे व्यापारिक गतिविधियां लगातार प्रभावित हो रही हैं.

3 दिनों में करोड़ों का नुकसान

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सम्मान करता है. हालांकि, उनका कहना है कि जब राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में बड़ी संख्या में धरना-प्रदर्शन होते हैं और साथ ही मेट्रो सेवाएं भी बाधित होती हैं, तो इसका सीधा असर करीब 15 लाख व्यापारियों और 10 लाख MSME इकाइयों पर पड़ता है. उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन दिनों में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी त्योहारी सीजन तथा शादी-ब्याह से जुड़े कारोबार पर भी इसका असर पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री से CTI की दो प्रमुख मांगें

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में CTI ने दो अहम सुझाव दिए हैं. पहला, जंतर मंतर और दिल्ली के प्रमुख सरकारी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में एक हजार से अधिक लोगों वाले धरना-प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जाए. दूसरा, बाहरी दिल्ली में एक स्थायी प्रोटेस्ट जोन विकसित किया जाए, जहां बड़े स्तर के आंदोलन शांतिपूर्वक आयोजित किए जा सकें, ताकि राजधानी का व्यापार और यातायात सामान्य रूप से चलता रहे.

केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय की उम्मीद

CTI का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन, रोजगार और लोकतांत्रिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है. ऐसे में आवश्यक है कि इन सभी के बीच संतुलन बनाने वाली व्यवस्था विकसित की जाए. संगठन ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस विषय पर जल्द संज्ञान लेकर व्यापारियों और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.

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