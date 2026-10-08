CJP प्रोटेस्ट: 20 जुलाई को हुई हिंसा का मामला, पुलिस ने दर्ज की FIR 

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई हिंसा के पीछे के लोगों की जांच करने के लिए FIR दर्ज की है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. जांच में हिंसा के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और यह पता लगाने पर फोकस किया जाएगा कि क्या यह हिंसा पहले से सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली ज़िले के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज 17 एफआईआर रद्द कर दी थीं. यह FIR, जंतर-मंतर पर CJP के एक और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से दो दिन पहले दर्ज की गई है. इस बार का प्रदर्शन SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है.

क्या 20 जुलाई को आपराधिक तत्व शामिल हुए, पुलिस करेगी जांच

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है. नई FIR का जिक्र करते हुए, पुलिस सूत्रों ने मीडिया को बताया कि क्राइम ब्रांच की टीमें इस बात की भी जांच करेंगी कि क्या 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने के CJP के आह्वान के बाद विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर आपराधिक तत्व शामिल हुए थे?

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाए थे आरोप

20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, तोड़-फोड़ और पुलिस गाड़ियों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल था. प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया.

2,873 लोगों की भूमिका की भी होगी जांच

क्राइम ब्रांच आपराधिक बैकग्राउंड वाले उन 2,873 लोगों की भूमिका की भी जांच करेगी, जिनकी पहचान पुलिस के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के ज़रिए की गई थी. पुलिस ने यह भी कहा कि उनके FCR की सटीकता लगभग 50 फीसदी है.

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