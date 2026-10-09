'CJP को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं, दिल्ली में धारा 163', पुलिस ने क्या-क्या बताया?

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीजेपी को इसकी अनुमति नहीं दी गई है. इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस 'गैर-कानूनी' प्रोटेस्ट में शामिल न हों, अपना और अपने परिचितों का ख्याल रखें.

दरअसल, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानाकरी दी है कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की परमिशन लेने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 7 अक्टूबर को लेटर भेजा था. नियमों के अनुसार, यह लेटर 10 दिन पहले भेजा जाना चाहिए था. पुलिस को आवेदन देर से मिला है इसलिए प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही है.

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'पिछले CJP प्रोटेस्ट में तोड़े गए थे कई कानून'- दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली रेंज के जॉइंट CP नूपुर प्रसाद ने बताया, "हमें सीजेपी के को-कन्वीनर सौरव दास से एक एप्लीकेशन मिली है. यह एप्लीकेशन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की सूचना के बारे में है. यह विरोध प्रदर्शन CEC की जवाबदेही को लेकर है. इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी. इसके अलावा, यह बताना भी जरूरी है कि पहले जब सीजेपी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, तो उन्होंने कानूनी निर्देशों या उस समय दिए गए अपने ही वादों का पालन नहीं किया था."

'धारा 163 तोड़ने वालों पर होगा एक्शन'- दिल्ली पुलिस

जॉइंट सीपी ने आगे जानकारी दी, "मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस बार सीजेपी को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई है. यह बताना जरूरी है कि नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित एहतियाती पाबंदियां लगाई गई हैं. अगर कोई धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

CJP का ऐलान, होकर रहेगा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, को-कन्वीनर आशुतोष रांका और सौरव दास ने यह ऐलान किया है कि 10 अक्टूबर को ज्ञानेश खिलाफ के खिलाफ प्रदर्शन होकर रहेगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को खुद पर लगे गंभीर आरोपों की जवाबदेही देनी होगी. अगर पुलिस या जवान प्रदर्शनकारियों को रोकेंगे, तो वो जहां भी रोकेंगे वहां एक जंतर-मंतर बन जाएगा. अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतवानी देने के लहजे में यह भी कहा था कि सत्ता आपकी हो सकती है, लेकिन सड़कें आज भी हमारी हैं. इस देश की जनता की हैं. देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता.

दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन हो सकते हैं बंद

दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मेट्रो के 57 स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव पेश किया है. इनमें जंतर-मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. पटेल चौक से लेकर रोहणी वेस्ट तक कुल 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने से जनता को भारी परेशानी हो सकती है. हालांकि, डीएमआरसी ने अभी तक इसपर फैसला नहीं लिया है. अगर पुलिस का प्रस्ताव माना जाता है तो आज रात 9.00 बजे से ही मेट्रो स्टेशन बंद किए जा सकते हैं.

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