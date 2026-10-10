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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसौरव दास का डिटेन होने के बाद ट्वीट वायरल, 'अगर आपको हिरासत में ले लिया जाए तो...'

सौरव दास का डिटेन होने के बाद ट्वीट वायरल, 'अगर आपको हिरासत में ले लिया जाए तो...'

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास को प्रदर्शन में जाने से पहले हिरासत में लिया. हिरासत में लिए जाने के बाद अब उनका एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने मुंबई से आने वाली फ्लाइट से हिरासत में ले लिया. सौरव दास की हिरासत के बाद अब उनका 7 दिन पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में सौरव ने कांग्रेस नेताओं की हिरासत पर तंज कसा था. सौरव ने लिखा था, "अगर आप लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, तो आपको अपनी रणनीति पर दोबार विचार करना होगा. अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए."

यह ट्वीट सौरव ने कांग्रेस नेता विजय थोट्टाथिल के ट्वीट पर किया था. विजय थोट्टाथिल ने कांग्रेसियों के हिरासत पर लिखा था, "मुंबई में कॉकरोच बेखौफ घूम सकते हैं, लेकिन जब एनएसयूआई और आईवाईसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है. कांग्रेस को कोई मीडिया कवरेज नहीं और कॉकरोचों को भरपूर कवरेज. वजह क्या है? किसका प्ला लागू किया जा रहा है."

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इस ट्वीट के रिप्लाई में सौरव ने दूसरों को ब्लेम न करने की बात कही थी. जिसके रिप्लाई में कांग्रेस नेता ने लिखा था कि अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें इस प्रश्न का उत्तर नहीं है. एनएसयूआई और आईवाईसी के प्रदर्शनकारियों को क्यों हिरासत में लिया जा रहा है जबकि अन्य को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा रही है? क्या इसलिए कि वे कांग्रेस के संघर्ष से डरते हैं और आपके संघर्ष को मैत्रीपूर्ण मानते हैं?"

अब क्यों वायरल हो रहा ट्वीट

दरअसल ये ट्वीट 3 अक्टूबर को सौरव दास द्वारा किया गया. इसके वायरल होने के पीछे की वजह यह है कि सौरव उस समय कांग्रेस को दूसरों को दोष न देने की सलाह दे रहे थे, लेकिन शनिवार को वे खुद ही डिटेन हो गए. ऐसे में अब इस ट्वीट को जमकर वायरल किया जा रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
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