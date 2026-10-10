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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का एक्शन, अरविंद केजरीवाल समेत AAP के कई नेता डिटेन

दिल्ली पुलिस का एक्शन, अरविंद केजरीवाल समेत AAP के कई नेता डिटेन

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया है. केजरीवाल के साथ कई आप नेता भी हिरासत में लिए गए.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 10 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर जा रहे पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आप नेता संजय सिहं, सौरभ भारद्वाज, समेत अन्य कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है. उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया जा रहा है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को हो रहे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शामिल होने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि वह अपने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हिस्सा लेने जंतर-मंतर पहुंचेंगे.

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घर से निकलते ही किया गया डिटेन

बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल डिटेन होने से पहले जंतर-मंतर के लिए निकलने ही वाले थे. इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ही ले लिया है. बता दें कि सुबह से ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों समेत विपक्ष के नेताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है. 

पुलिस ने आप नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया. वहीं पुलिस ने जंतर-मंतर से करीब 1500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस में बैठाया है.

बाहर निकलते ही बस में बैठाया

बताया जा रहा है कि सुबह से ही केजरीवाल के मकान के बाहर पुलिस का पहरा था. जैसे ही केजरीवाल घर से निकले सभी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा लिया है. सुबह से ही पुलिस की ये कोशिश थी कि किसी भी बड़े विपक्षी नेताओं को जंतर मंतर नहीं पहुंचने देना है.

हिरासत में लिए जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह से नेताओं को को रोका जाए वहीं धरने पर बैठ जाएं और पूरी दिल्ली को जंतर मंतर बना दें. उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग जंतर-मंतर पर आएं, जैसे चाहे वैसे आएं, चाहे ट्रेन से आएं या फ्लाइट से आएं लेकिन दिल्ली जरूर आएं.

आप चीफ ने कहा कि कुछ भी हो लेकिन मोदी सरकार को वोट चोरी करने से रोकना होगा. बता दें कि इससे पहले केजरीवाल के घर के बाहर 150 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ताकि केजरीवाल को आसानी से हिरासत में ले लिया जाए.

अरविंद केजरीवाल के हिरासत में लिए जाने के बाद माहौल और ज्यादा गरमा गया है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS CJP Protest
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