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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट: दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन रात 10 बजे तक बंद, DMRC ने क्या बताया?

CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन रात 10 बजे तक बंद, DMRC ने क्या बताया?

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर डीएमआरसी ने 45 मेट्रो स्टेशनों को शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था. ऐसे में अब DMRC ने नया सर्विस अपडेट जारी किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश जारी हुआ था. ऐसे में अब दिल्ली मेट्रो ने नया सर्विस अपडेट जारी किया है. 

मेट्रो के बंद रहने का समय अब डीएमआरसी ने बढ़ा दिया है. डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा कारणों से शुक्रवार रात 9 बजे से बंद किए गए 45 मेट्रो स्टेशन शनिवार (10 अक्टूबर) रात 10 बजे तक बंद रहेंगे. सुरक्षा एजेंसियां ​​स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यकतानुसार अपडेट साझा किए जाएंगे. 

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DMRC ने इन स्टेशनों को किया है बंद

भावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं. 

अन्य प्रभावित स्टेशनों में दिल्ली हाट-आईएनए, हौज खास, जोर बाग, लाजपत नगर, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक, गुरु तेग बहादुर नगर, नेताजी सुभाष प्लेस, आजादपुर, जहांगीरपुरी शामिल है.

वहीं हैदरपुर बादली मोड़ और मजलिस पार्क शामिल हैं. सूची में सीलमपुर, मौजपुर-बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, यमुना विहार, खजूरी खास, शाहदरा और रिठाला स्टेशन भी शामिल हैं.इससे पहले जारी परामर्श में 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी दी गई थी. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Jantar Mantar DMRC  DELHI NEWS CJP Protest
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