CJP पर CM रेखा गुप्ता का हमला, 'दिल्ली को बंधक नहीं बनने देंगे, इसने...'

दिल्ली में शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया. इस प्रदर्शन से पहले सरकार और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करते हुए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया. इस बीच दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का आदेश जारी किया गया. अब इस बंद के बाद सीजेपी प्रोटेस्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कहा, "दिल्ली को बंधक नहीं बनने दिया जाएगा. यहां की जनता ने विकास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए मतदान किया है." सीएम ने ट्वीट में लिखा, "देशवासियों द्वारा रिजेक्टेड नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, अपनी बी-टीम CJP के साथ मिलकर दिल्ली को अखाड़ा बनाना चाहते हैं. आखिर ये नेता, अपनी नॉनस्टॉप हार की खीझ, जनता पर उतारने पर क्यों तुले हैं? सड़कों पर अव्यवस्था से परेशान होने वाले दिल्लीवासियों का क्या दोष है?"

सीएम रेखा गुप्ता ने बोला तीखा हमला

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे लिखा, "काम पर जाने वाले कर्मचारियों, रोज कमाकर परिवार चलाने वाले श्रमिकों और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दिल्ली के लाखों परिवारों की रोजी-रोटी, सुरक्षा और शांति से भी बड़ी हैं?"

उन्होंने आगे लिखा, "दिल्ली ने विकास के लिए वोट दिया. जनता के अभूतपूर्व आशीर्वाद के कारण नरेंद्र मोदी भारत की निर्वाचन राजनीति के इतिहास में, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बने. लेकिन परिवारवाद और अवसरवाद से ग्रसित दल, इस जनसमर्थन को हजम ही नहीं कर पा रहे."

सीएम ने आगे कहा, "अराजकता के साधक और खुद को दिल्ली का मालिक की उपाधि देने वाले अरविंद केजरीवाल, राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्लीवासियों की शांति और सुरक्षा को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं. ज्ञात रहे, दिल्ली बंधक बनाने की छूट नहीं मिलेगी. लोकतंत्र की आड़ में अराजकता फैलाने और जनादेश को चुनौती देने की राजनीति का डटकर मुकाबला होगा."

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