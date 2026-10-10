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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'आपने हमें एक बार फिर...', CJP प्रोटेस्ट पर ये बोल गईं नूपुर शर्मा

'आपने हमें एक बार फिर...', CJP प्रोटेस्ट पर ये बोल गईं नूपुर शर्मा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस काफी हद तक नाकाम करने में सफल हुई. इस पर अब इस पर नूपुर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 10:38 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए हिरासत में लिया. पुलिस ने सीजेपी के इस प्रदर्शन को सफल नहीं होने दिया. इस बीच नूपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस और गृहमंत्री की जमकर तारीफ की है.

नूपुर शर्मा ने कहा, "आज दिल्ली पुलिस और भारत सरकार के गृहमंत्री द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद. आपने हमें एक बार फिर अकारण अराजकता से बचाया है. धन्यवाद."

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पुलिस ने 3 हजार ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

मख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया. सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को नई दिल्ली इलाके और अन्य जिलों से हिरासत में लिया गया. 

सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और नए मतदाता के पंजीकरण के वास्ते इस्तेमाल होने वाले ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लगा रही है. इस मुद्दे को लेकर सीजेपी ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है.

पुलिस ने सीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी किया डिटेन

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने काफी हद तक नाकाम करने में सफलता हासिल की. पुलिस ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू की. इसमें दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को फ्लाइट से ही डिटेन कर लिया. इससे सीजेपी को तगड़ा झटका लगा.

वहीं पुलिस ने जर्मनी से आए फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया. हालांकि पुलिस के मुताबिक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन सीजेपी के नेताओं को अभी नहीं छोड़ा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Nupur Sharma DELHI NEWS DELHI POLICE CJP Protest
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