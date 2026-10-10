'अभिजीत, सौरव और आशुतोष से हमारा कोई...', CJP के अजिंक्य शिंदे का बड़ा दावा

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र के लातूर जिले के निवासी अजिंक्य शिंदे चर्चा में आ गए हैं और उन्हें जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के अगले चरण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस बीच अजिंक्य शिंदे ने पीसी के जरिए बड़ा दावा किया.

अजिंक्य शिंदे ने दावा किया, "अभी तक हमें या किसी भी सीजेपी के मेंबर को अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है. अभी तक हमें या हमारे वकीलों को पता नहीं चला है कि इन तीनों को सुबह से ही कहां पर ले जाया गया है. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं."

अजिंक्य शिंदे ने लगाया बड़ा आरोप

अजिंक्य शिंदे ने बताया, "अभिजीत दीपके की दादी का आज देहांत हो गया. पुलिस ने अभी तक अभिजीत के वकील या घर वालों में से किसी से भी बात करने नहीं दी. पुलिस उन पर इमोशनल अत्याचार कर रही है. इमोशनल टॉर्चर कर रही है. किसी की भी दादी का निधन होता है तो कम से कम बात तो करवाई जा सकती है."

उन्होंने आगे कहा, "पहली बात तो ये कि उन्हें फ्लाइट से ही डिटेन किया गया. ऐसे में अगर वो धारा 163 का उल्लंधन करते या सड़क पर आकर प्रदर्शन करते तब उन्हें हिरासत में लेना ठीक था, लेकिन फ्लाइट से ही आप डिटेन करने लगोगे तो क्या लोगों को यात्रा करना छोड़ देना चाहिए. ये इमोशनल अत्याचार हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे."

CJP नेताओं की हिरासत के बाद अजिंक्य ने संभाली कमान

सीजेपी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने शनिवार को ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन की कमान संभाली. दीपके ने उन्हें और दो अन्य नेताओं के हिरासत में रहने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए शिंदे को चुना है.

35 साल के अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले की औसा तहसील के उजनी गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में अपना करियर छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का रास्ता चुना.

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