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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अभिजीत, सौरव और आशुतोष से हमारा कोई...', CJP के अजिंक्य शिंदे का बड़ा दावा

'अभिजीत, सौरव और आशुतोष से हमारा कोई...', CJP के अजिंक्य शिंदे का बड़ा दावा

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने डिटेन किया. इस बीच सीजेपी की आगे कमान संभालने वाले अजिंक्य शिंदे ने बड़ा दावा किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 08:37 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र के लातूर जिले के निवासी अजिंक्य शिंदे चर्चा में आ गए हैं और उन्हें जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के अगले चरण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस बीच अजिंक्य शिंदे ने पीसी के जरिए बड़ा दावा किया.

अजिंक्य शिंदे ने दावा किया, "अभी तक हमें या किसी भी सीजेपी के मेंबर को अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है. अभी तक हमें या हमारे वकीलों को पता नहीं चला है कि इन तीनों को सुबह से ही कहां पर ले जाया गया है. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं."

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अजिंक्य शिंदे ने लगाया बड़ा आरोप

अजिंक्य शिंदे ने बताया, "अभिजीत दीपके की दादी का आज देहांत हो गया. पुलिस ने अभी तक अभिजीत के वकील या घर वालों में से किसी से भी बात करने नहीं दी. पुलिस उन पर इमोशनल अत्याचार कर रही है. इमोशनल टॉर्चर कर रही है. किसी की भी दादी का निधन होता है तो कम से कम बात तो करवाई जा सकती है."

उन्होंने आगे कहा, "पहली बात तो ये कि उन्हें फ्लाइट से ही डिटेन किया गया. ऐसे में अगर वो धारा 163 का उल्लंधन करते या सड़क पर आकर प्रदर्शन करते तब उन्हें हिरासत में लेना ठीक था, लेकिन फ्लाइट से ही आप डिटेन करने लगोगे तो क्या लोगों को यात्रा करना छोड़ देना चाहिए. ये इमोशनल अत्याचार हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे."

CJP नेताओं की हिरासत के बाद अजिंक्य ने संभाली कमान

सीजेपी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने शनिवार को ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन की कमान संभाली. दीपके ने उन्हें और दो अन्य नेताओं के हिरासत में रहने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए शिंदे को चुना है.

35 साल के अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले की औसा तहसील के उजनी गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में अपना करियर छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का रास्ता चुना.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest Ajinkya Shinde
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