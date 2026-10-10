'ये देश...' दिल्ली पुलिस की हिरासत के बीच आशुतोष रांका ने पोस्ट किया वीडियो

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में प्रदर्शन करने आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

हिरासत में लिए जाने के करीब एक घंटे बाद रांका के एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुआ. इसमें उन्होंने वही वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पुलिस फ्लाइट में उन्हें हिरासत में लेने आ रही थी.

वीडियो शेयर करते हुए रांका ने लिखा- लोकतंत्र की दहलीज पर खड़ा एक देश.

A Nation Standing at the Edge of Democracy. https://t.co/0QAt88kZ4N — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 10, 2026

CJP नेता द्वारा साझा किए गए वीडियो में दीपके को विमान के अंदर आए पुलिस अधिकारियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘हम यहां गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, आइए और हमें गिरफ्तार कीजिए.’ हिरासत में लिए जाने से पहले पुलिसकर्मियों ने CJP नेताओं से कहा कि उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है.दीपके ने कहा कि CJP नेताओं को ऐसे हिरासत में लिया जा रहा है, जैसे कि वे अपराधी हों.

पार्टी ने एक बयान जारी कर कथित रूप से हिरासत में लिए जाने की निंदा की. उसने दावा किया कि यह उसके नेताओं को प्रस्तावित प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए पूर्व नियोजित कोशिश का हिस्सा है.

बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग

CJP ने इस कार्रवाई को बेरोकटोक आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए तीनों नेताओं को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की.मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के दस्तावेज ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं.इसी मुद्दे को लेकर CJP ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है.