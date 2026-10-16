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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'BJP ने भी तो...' CP तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का केंद्र पर बड़ा हमला

'BJP ने भी तो...' CP तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का केंद्र पर बड़ा हमला

CJP के नेता अभिजीत दीपके ने दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस में तिरंगा रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दुकानें बंद कराने के फैसले का भी विरोध किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस में तिरंगा लहरा दो मार्च से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर दीपके ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो भी तो विरोध प्रदर्शन कर सरकार से सवाल करते थे.

सीजेपी नेता ने लिखा कि आज जो पार्टी सत्ता में है, उसने विपक्ष में रहते हुए दशकों तक विरोध प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरी और तत्कालीन सरकारों से सवाल पूछे. अगर उस समय उनके खिलाफ भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई जातीं, उन्हें डराया-धमकाया जाता या पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता, तो आज सत्ता के पदों पर बैठे कई लोग शायद वहां तक ​​कभी नहीं पहुंच पाते.

दीपके ने लिखा कि यह बहुत बड़ा पाखंड है कि जब आप विपक्ष में हों तो विरोध प्रदर्शनों को 'लोकतांत्रिक अधिकार' मानकर उसका समर्थन करें, और जब आप सत्ता में आ जाएं तो उसी काम को 'कानून-व्यवस्था के लिए खतरा' बताने लगें.

उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से व्यापार को नुकसान नहीं होता. नुकसान तब होता है जब सरकार पूरे शहर को बंद करने, इंटरनेट सेवाएं रोकने, अपने ही नागरिकों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने और शहर को युद्ध क्षेत्र में बदलने का फैसला करती है.

'हम कोई खास अधिकार नहीं मांग रहे...'

दीपके ने लिखा शुरुआत से ही, 'कॉकरोच जनता पार्टी' का यह मानना ​​रहा है कि हम हमेशा गांधीजी के शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, और हम अपने इस वादे पर कायम रहे हैं. हमने मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और नागपुर में विरोध प्रदर्शन किए हैं, और ये सभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं. जयपुर में मुझ पर हमला भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है.

उन्होंने लिखा कि हम डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करना बेहतर समझते हैं बनिस्बत इसके की शारिरिक ताकत का प्रयोग करें. हमारी ताकत संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आती है, और किसी भी किस्म का उकसावा हमें इसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि हमें 'अराजकतावादी' बताने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप नहीं रहते. सरकार से जवाब मांगना अराजकता नहीं है. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अराजकता नहीं है और सत्ता से सवाल पूछना तो बिल्कुल भी अराजकता नहीं है. ये लोकतंत्र की बुनियाद रूप है. 

दीपके ने कहा कि हम कोई खास अधिकार नहीं मांग रहे हैं. हम बस उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इस देश के हर नागरिक को मिले हुए हैं, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest
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