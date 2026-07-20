जंतर-मंतर पर खड़ा मिला पत्थरों से लदा ट्रक! CJP ने शेयर किया वीडियो, पूछा- क्या करना चाहती है दिल्ली पुलिस?
CJP Parliament March: चलो संसद मार्च से पहले ही कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जंतर-मंतर के पास पत्थरों से लदा ट्रक मिला. वीडियो शेयर कर CJP ने दावा किया कि मार्च को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च से पहले जंतर-मंतर के पास पत्थरों से लदा एक ट्रक देखा गया, जिसके बाद से बवाल मच गया है. आयोजकों ने दावा किया है कि यह मार्च शांतिपूर्ण होने वाला है और इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी. अभिजीत दीपके समेत मार्च के आयोजकों ने लोगों से यह अपील भी की है कि मार्च में न कुछ गलत करें और न ही कुछ गलत होने दें. हालांकि, जंतर-मंतर के बाहर खड़े इस ट्रक को देखने के बाद से वहां हलचल तेज हो गई है. इस ट्रक का खुलासा भी खुद सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है.
अभिजीत दीपके ने खुद वीडियो शेयर कर बताया, "यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं. इसमें पत्थर आए हैं, ईटें आई हैं. पत्थरों से लदे ट्रक जंतर-मंतर पर खड़े किए गए हैं. पुलिस प्रशासन क्या करने की योजना बना रहा है? क्या वे शांतिपूर्ण CJP प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करवाने की साजिश रच रहे हैं?"
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Truck loaded with stones have been parked at Jantar Mantar.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 20, 2026
What are the police authorities upto? Are they orchestrating stone-pelting on the peaceful CJP protesters? pic.twitter.com/luwTkVWI7S
दिल्ली पुलिस से अपील, ऐसा ना करें
वहीं, प्रोटेस्ट के एक समर्थक ने जानकारी दी कि उन्होंने देखा एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ है. उसके साथ में टूटी-फूटी गाड़ियां खड़ी हैं. आप समझ लीजिए दिल्ली ने मार्च के लिए क्या तैयारियां की हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली पुलिस, जिसपर जनता की रक्षा का दायित्व है. उनकी नौकरी कितनी सम्मान वाली है. हर एक नागरिक पुलिस को सलाम करता है. लेकिन अगर आप 'बीजेपी के गुंडे' बन जाएंगे तो ऐसी नौकरी कौन करना चाहेगा?
दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि अगर पत्थरों का कोई प्लान बनाया है तो ऐसा न करें, क्योंकि आपकी इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी. लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा. वहीं, प्रोटेस्टर्स का यह भी कहना है कि अगर मार्च में पत्थरबाजी जैसी वारदातें होती हैं, तो यह जानना जरूरी है कि सीजेपी की ओर से शांतिपूर्ण मार्च का ही आह्वान किया गया है. हम अपने मार्च की दिशा नहीं बदलेंगे और अहिंसा के मार्ग पर ही चलेंगे.
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