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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, CJP के कार्यक्रम से पहले फैसला

16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, CJP के कार्यक्रम से पहले फैसला

दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क दो दिनों के बंद कर दिया गया है. एनडीएमसी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 15 Oct 2026 08:22 PM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'सेंट्रल पार्क' को 16 और 17 अक्टूबर के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. NDMC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आज (15 अक्टूबर) यह नोटिस जारी किया. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कल यानी 16 तारीख को यहां पर 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम का ऐलान किया हुआ है और लोगों से यहां पहुंचने की अपील की थी. आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा की हुई है.

अभिजीत दीपके ने इस कार्यक्रम की घोषणा CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद की थी. दोनों को जंतर-मंतर में कथित तौर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, बांड की शर्तों का उल्लंघन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अभी वो तिहाड़ जेल में हैं. 

कनॉट प्लेस के आस-पास धारा 163 लागू- पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस के आस पास बीएनएसएस की धारा-163 लागू है. पुलिस ने बताया कि एनडीएमसी ने हमें पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को पार्क बंद रहेगा. एनडीएमसी ने दिल्ली पुलिस से ये भी अनुरोध किया है कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील सार्वजनिक पार्क की सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएं और किसी भी अन-ऑथराइज्ड व्यक्ति को पार्क में प्रवेश न करने दिया जाए. 

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले जमावड़े में शामिल न हों. हालांकि, पुलिस ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रगान गाने के लिए 11 लोगों के एक समूह को किसी उपयुक्त जगह पर इसकी इजाजत देने की व्यवस्था की जा सकती है. साथ ही ये भी साफ किया कि  धारा-163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 15 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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Abhijeet Dipke
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