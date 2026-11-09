ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल

'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल

CJP की लीगल सेल की हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर लिखा- ॉभगवान के लिए, अब तो समझदार बन जाओ! अपने आस-पास देखो. उन छोटे बच्चों, जानवरों, बुजुर्गों और सड़कों पर रहने को मजबूर उन लोगों के बारे में सोचो.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 09 Nov 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

दीपावली के एक दिन बाद सोमवार सुबह दिल्ली पर घनी धूसर धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 पर पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और बुराड़ी क्रॉसिंग के निगरानी केंद्रों पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। 

इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में सिंह ने एक्यूआई को लेकर तीखी टिप्पणी की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत
दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत
दिल्ली NCR
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां

सिंह ने एक्स पर लिखा- मैं लखनऊ में हूं, और यह सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है कि मुझे जल्द ही दिल्ली जाना है. मैं किसी को दोष भी नहीं देना चाहती, क्योंकि लोगों ने बार-बार यह साबित किया है कि वे अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का विकास तो बहुत पहले ही रुक गया है.

'अनुशासन' को ही भूल गए...'

उन्होंने लिखा कि 'परंपरा और प्रतिष्ठा' के नाम पर लोग 'अनुशासन' को ही भूल गए हैं. हर साल यही सिलसिला चलता है. कोर्ट 'ग्रीन पटाखे' जलाने की इजाजत देता है, दुकानदार ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सब कुछ बेचते हैं, लोग तब तक पटाखे फोड़ते हैं जब तक उनकी जेब खाली न हो जाए, और फिर पूरी सर्दियां प्रदूषण को लेकर रोते रहते हैं. वे इसके लिए कई और बहाने बनाते हैं या फिर एक-दूसरे को और एक-दूसरे के धर्म को दोष देते रहते हैं.

सिंह ने लिखा कि भगवान के लिए, अब तो समझदार बन जाओ! अपने आस-पास देखो. उन छोटे बच्चों, जानवरों, बुजुर्गों और सड़कों पर रहने को मजबूर उन लोगों के बारे में सोचो,  N-95 मास्क तो क्या, 10 एयर प्यूरीफायर भी नहीं खरीद सकते. उनके पास उसी जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है.बेवकूफी की भी एक हद होती है!

बता दें दिल्ली में यहां एक्यूआई 437-437 रहा। चार अन्य निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही, जबकि बाकी केंद्रों पर यह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS AQI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत
दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत
दिल्ली NCR
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
बिहार
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड तीसरा वनडे? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड तीसरा वनडे? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Railway Land Farming: क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget