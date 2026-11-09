'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल

दीपावली के एक दिन बाद सोमवार सुबह दिल्ली पर घनी धूसर धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 पर पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और बुराड़ी क्रॉसिंग के निगरानी केंद्रों पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।

इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में सिंह ने एक्यूआई को लेकर तीखी टिप्पणी की है.

सिंह ने एक्स पर लिखा- मैं लखनऊ में हूं, और यह सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है कि मुझे जल्द ही दिल्ली जाना है. मैं किसी को दोष भी नहीं देना चाहती, क्योंकि लोगों ने बार-बार यह साबित किया है कि वे अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का विकास तो बहुत पहले ही रुक गया है.

'अनुशासन' को ही भूल गए...'

उन्होंने लिखा कि 'परंपरा और प्रतिष्ठा' के नाम पर लोग 'अनुशासन' को ही भूल गए हैं. हर साल यही सिलसिला चलता है. कोर्ट 'ग्रीन पटाखे' जलाने की इजाजत देता है, दुकानदार ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सब कुछ बेचते हैं, लोग तब तक पटाखे फोड़ते हैं जब तक उनकी जेब खाली न हो जाए, और फिर पूरी सर्दियां प्रदूषण को लेकर रोते रहते हैं. वे इसके लिए कई और बहाने बनाते हैं या फिर एक-दूसरे को और एक-दूसरे के धर्म को दोष देते रहते हैं.

सिंह ने लिखा कि भगवान के लिए, अब तो समझदार बन जाओ! अपने आस-पास देखो. उन छोटे बच्चों, जानवरों, बुजुर्गों और सड़कों पर रहने को मजबूर उन लोगों के बारे में सोचो, N-95 मास्क तो क्या, 10 एयर प्यूरीफायर भी नहीं खरीद सकते. उनके पास उसी जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है.बेवकूफी की भी एक हद होती है!

बता दें दिल्ली में यहां एक्यूआई 437-437 रहा। चार अन्य निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही, जबकि बाकी केंद्रों पर यह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.