अभिजीत दीपके, सौरव और आशुतोष को भरना पड़ेगा 50 हजार मुचलका, कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए CJP नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है. तीनों नेताओं की रिहाई के लिए 50 हजार रुपये का जमानत सह मुचलका भरा गया. अदालत ने उन्हें एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया है.

अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था. इसके बाद 11 अक्टूबर को तीनों को दिल्ली कैंट स्थित एसईएम (स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) कोर्ट में पेश किया गया.

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अदालत में एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण की शर्त पर 50 हजार रुपये का जमानत सह मुचलका भरा गया. इसके बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया. उनकी रिहाई के साथ एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त भी जुड़ी है.

Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026. A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court. — Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026

दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में लिए गए थे तीनों नेता

शनिवार (10 अक्टूबर) को CJP समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास दिल्ली पहुंचे थे.

बताया गया कि तीनों नेता सुबह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया. इस कार्रवाई का तीनों नेताओं ने विरोध भी किया था.

जंतर-मंतर नहीं पहुंच पाए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन के दिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने से रोक दिया. इसके बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली. कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई थी.

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फिलहाल, तीनों CJP नेताओं को 50 हजार रुपये का मुचलका भरने और एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया है. इस पूरे मामले में प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और नेताओं की रिहाई को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है.