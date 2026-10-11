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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअभिजीत दीपके, सौरव और आशुतोष को भरना पड़ेगा 50 हजार मुचलका, कोर्ट ने दिया आदेश

अभिजीत दीपके, सौरव और आशुतोष को भरना पड़ेगा 50 हजार मुचलका, कोर्ट ने दिया आदेश

CJP नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद रिहा हो गए. कोर्ट ने एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त रखी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए CJP नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है. तीनों नेताओं की रिहाई के लिए 50 हजार रुपये का जमानत सह मुचलका भरा गया. अदालत ने उन्हें एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया है.

अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था. इसके बाद 11 अक्टूबर को तीनों को दिल्ली कैंट स्थित एसईएम (स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) कोर्ट में पेश किया गया.

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अदालत में एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण की शर्त पर 50 हजार रुपये का जमानत सह मुचलका भरा गया. इसके बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया. उनकी रिहाई के साथ एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त भी जुड़ी है.

दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में लिए गए थे तीनों नेता

शनिवार (10 अक्टूबर) को CJP समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास दिल्ली पहुंचे थे.

बताया गया कि तीनों नेता सुबह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया. इस कार्रवाई का तीनों नेताओं ने विरोध भी किया था.

जंतर-मंतर नहीं पहुंच पाए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन के दिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने से रोक दिया. इसके बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली. कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई थी.

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष की रिहाई पर CJP का पहला बयान, जानें क्या कहा

फिलहाल, तीनों CJP नेताओं को 50 हजार रुपये का मुचलका भरने और एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया है. इस पूरे मामले में प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और नेताओं की रिहाई को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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