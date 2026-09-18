धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रह्लाद जोशी को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा है कि देश में अभी भी पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री नहीं है और शिक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर चलाया जा रहा है. प्रह्लाद जोशी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की मांग

सौरव दास ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर चल रहे कार्यक्रमों पर भी सवाल उठाया और कहा, "अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर चल रहा ड्रामा खत्म हो गया है, तो क्या अब हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि भारत में अभी भी पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री नहीं है?"

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उन्होंने कहा कि युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के चलते प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई. दास के मुताबिक, जोशी के पास पहले से दो अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर है.

'सरकार ने जैसे अपना रास्ता ही खो दिया'

सौरव दास ने कहा, "यह चौंकाने वाली बात है कि जब शासन की बात आती है तो इस सरकार ने जैसे पूरी तरह अपना रास्ता ही खो दिया है. पूरी कैबिनेट और राज्यों की बीजेपी सरकारों को गंभीर प्रशासनिक जिम्मेदारियों की कीमत पर महामानव के सम्मान में दीये जलाने और आरती करने में लगा दिया गया है."

उन्होंने सरकार पर युवाओं की चिंताओं से दूर होने का आरोप लगाते हुए कहा, "सरकार का जमीन से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है. युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर चिंतित और असमंजस में है, लेकिन सरकार करदाताओं के पैसे को पूरी तरह गैरजरूरी कामों पर खर्च करने में व्यस्त है."

'शुरुआत पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री से होनी चाहिए'

CJP के सह-संयोजक ने आगे कहा, "भारत और उसके युवाओं को इससे बेहतर व्यवस्था की जरूरत है. इसकी शुरुआत एक पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति से होनी चाहिए. प्रधानमंत्री की कैबिनेट में फेरबदल करने में असमर्थता के कारण शिक्षा मंत्रालय में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं. नौकरशाह भी निश्चिंत बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार मंत्री बदलने वाला है."

सौरव दास ने कहा, "कैबिनेट फेरबदल जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से भी कई महीने पहले से लंबित है. यह शासन व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने जैसी स्थिति है."

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गौरतलब है कि जुलाई 2026 में CJP के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और इसके बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था.