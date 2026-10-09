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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?

जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?

CJP आशुतोष रांका ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे के मांग पर होने वाले प्रदर्शन के बीच जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखने पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 09 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे के मांग को लेकर कल (10 अक्टूबर) जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. इस प्रदर्शन के चलते सरकार ने दिल्ली आने वाली कई राज्यों की ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

इस बीच यूपी के नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है. जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आखिर दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है? दरअसल, उन्होंने CJP प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा ट्रेन, बसों और मैट्रो के रद्द करने के चलते ऐसा कहा है.

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'दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है?'

आशुतोष रांका ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'सभी ट्रेनों और बसों को रोकने के बाद, पीएम मोदी ने अब एयरपोर्ट का नाम अपने नाम पर रख लिया है. आखिर दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है? वहीं CJP प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान सुनवाई में सरकार को फैसले पर विचार करने को कहा है. 10 अक्टूबर जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लोगों को ट्रोनों में उतारा भी जा रहा है. 

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'भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है'

दिल्ली पुलिस द्वारा भी शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) से शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है. इसमें जिन 57 स्टेशन को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आईएनए, हौज खास, आजादपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग, वेलकम और रोहिणी पश्चिम शामिल हैं. इस पर भी सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ट्रेनें बंद, मेट्रो बंद, बसें बंद, 10000 लोग हिरासत में, भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है. 

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 09 Oct 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CJP Protest
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