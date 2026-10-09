जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे के मांग को लेकर कल (10 अक्टूबर) जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. इस प्रदर्शन के चलते सरकार ने दिल्ली आने वाली कई राज्यों की ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

इस बीच यूपी के नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है. जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आखिर दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है? दरअसल, उन्होंने CJP प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा ट्रेन, बसों और मैट्रो के रद्द करने के चलते ऐसा कहा है.

After stopping all the trains and buses, Modi has now named the airport after himself 😂. Who in the world is advising these people? — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 9, 2026

'दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है?'

आशुतोष रांका ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'सभी ट्रेनों और बसों को रोकने के बाद, पीएम मोदी ने अब एयरपोर्ट का नाम अपने नाम पर रख लिया है. आखिर दुनिया में इन लोगों को सलाह कौन दे रहा है? वहीं CJP प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान सुनवाई में सरकार को फैसले पर विचार करने को कहा है. 10 अक्टूबर जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लोगों को ट्रोनों में उतारा भी जा रहा है.

दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे

'भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है'

दिल्ली पुलिस द्वारा भी शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) से शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है. इसमें जिन 57 स्टेशन को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आईएनए, हौज खास, आजादपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग, वेलकम और रोहिणी पश्चिम शामिल हैं. इस पर भी सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ट्रेनें बंद, मेट्रो बंद, बसें बंद, 10000 लोग हिरासत में, भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है.