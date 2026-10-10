फ्लाइट से हिरासत में लिए अभिजीत दीपके, एयरपोर्ट पर चश्मदीद ने बताई एक-एक बात

दिल्ली में एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर CJP नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर यात्रियों ने गहरी नाराजगी प्रकट की है. उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन पर भी ऐतराज जताया. अभिजीत दीपके के साथ मुंबई से फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया, "हम मुंबई से आ रहे थे. फ्लाइट के लैंड होने के बाद भी हमें इंतजार करना पड़ा. लैंडिंग के बाद, हमें प्लेन के अगले हिस्से से 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे सुनाई दिए. मुझे नहीं पता दिपके कौन हैं. शायद वही 'कॉकरोच' होंगे जो ऐसा व्यवहार कर रहे थे."

यात्री ने आगे बताया, "मुझे ज्याद जानकारी नहीं है.वे पहले 36 दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन क्या वे हर जगह परेशानी खड़ी करेंगे? ऐसे कुछ लोगों की वजह से आम जनता को परेशानी होती है. अगर लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा. वे इस पर गौर नहीं करने वाले. अगर जनता ही सब कुछ करेगी तो कोर्ट बंद कर दो. एक सिस्टम है जिसे हम फालो करते हैं, उस सिस्टम को ही बंद कर दो. अगर कोई समस्या है तो हम विरोध करेंगे. क्या इससे कोई फ़ायदा होगा?"

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NCP नेता ने जताई नाराजगी

फ्लाइट में CJP नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर एनसीपी (SCP) प्रवक्ता अनीश गवांडे पुलिस पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वे भी अभिजीत दीपके के साथ फ्लाइट में सवार थे.बोले, "हम सब एक ही फ्लाइट में थे. वे तीनों मेरे ठीक सामने बैठे थे. पुलिस अफसर प्लेन के अंदर आए, दूसरे यात्रियों को परेशान किया और उन्हें प्लेन से उठा ले गए. हमें यह भी नहीं पता कि उन्हें (दिपके को) एयरपोर्ट से बाहर लाया गया है या वे अभी भी वहीं हैं."

अनीश गवांडे ने आगे के प्लान को लेकर कहा, " जल्द ही बताया जाएगा. अभी अभी युवा जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पुलिस ज़्यादा हिंसा या बल का इस्तेमाल नहीं करेगी. हमें उम्मीद है कि पुलिस देश के युवाओं के साथ अपराधियों जैसा नहीं, बल्कि समान नागरिकों जैसा व्यवहार करेगी."

जंतर-मंतर पर जा रहे थे दीपके

CJP नेता अभिजीत दीपके अपने साथियों के साथ मुंबई से दिल्ली के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें फ्लाइट में ही गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर नहीं जाने दिया. इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की शाम से अब तक कई लोगों को हिरासत में अलग-अलग जगहों से लिया है. कहीं से भी हंगामे या हिंसा की खबर नहीं है. उधर CJP के साथ तमाम विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं.

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