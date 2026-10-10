ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतो प्रधानमंत्री क्यों बने? अभिजीत दीपके मुबंई से दिल्ली के लिए रवाना

तो प्रधानमंत्री क्यों बने? अभिजीत दीपके मुबंई से दिल्ली के लिए रवाना

JP के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. जंतर-मंतर पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए हुए हैं. यह कैमरे अंधेरे में भी काम करने में सक्षम हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 10 Oct 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आज शनिवार (10 अक्तूबर) को जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होना है. इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका मुंबई से दिल्ली रवाना हो गए हैं. 

दिल्ली रवाना होने से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, इतना डर गए हैं कि मेट्रो ट्रेन के रास्ते सब बंद कर दिए हैं. अगर उन्हें इस देश के युवाओं से इतना ही डर लगता है, तो प्रधानमंत्री क्यों बने हैं?”

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन
CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन
दिल्ली NCR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR

अभिजीत दीपके ने कहा मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री को इतना डर जो लग रहा है इस देश के यूथ से इस देश की जनता से वो क्यों लग रहा है? क्या जरूरत पड़ी आपको सारे रेलवेज बंद करने की? क्या जरूरत पड़ी आपको मेट्रो बंद करने की? इंटरनेट बंद कर दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं. जम्मू कश्मीर से आर्मी बुलाकर आपने दिल्ली में डिप्लॉय कर दिए, नक्सल एरिया से सीआरपीएफ की फोर्स बुलाकर आपने दिल्ली में लगा दिए. क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही देश के लोगों के साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? 

अभिजीत दीपके ने कहा क्या ज्ञानेश कुमार आपको इतने ज्यादा प्यारे हैं कि देश की जनता के ऊपर अपनी पुलिस फोर्स, अपनी आर्मी फोर्स छोड़ दोगे. तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का डर है और पता नहीं ज्ञानेश कुमार इतने ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है उनके लिए कि वो अपनी देश की जनता पर जंग छेड़ना चाहते हैं. यह डर है, यह और कुछ नहीं है, यह डर है. नरेंद्र मोदी डर गए है और उन्हें डर लग रहा है कि देश की जनता इसके बाद उनको वोट नहीं करेगी. तो इसलिए वह किसी भी तरह बस अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों को ट्रेन से उठा रहे हैं.

 प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट- अभिजीत दीपके

दिपके ने कहा कि सोसाइटीज में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा. दिल्ली पुलिस लोगों के घर जाकर बोल रही है कोई भी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा. अरे क्यों नहीं जाएगा, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 19 हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है और हम ठीक यही करने वाले हैं. उनको डिटेन करना है, अरेस्ट करना है, वो कर लें. मैं रेडी हूं उसके लिए, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. UAPA लगाना है, NSA लगाना है, लगा दो लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ते हैं.

बॉडी कैमरे लगाए हुए हैं पुलिसकर्मी 

वहीं CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. जंतर-मंतर पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए हुए हैं. यह कैमरे अंधेरे में भी काम करने में सक्षम हैं और सुरक्षा ड्यूटी के दौरान होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे.

ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने बताया कि बॉडी कैमरे पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हाथापाई जैसी स्थिति में अक्सर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं. ऐसे में बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के दौरान क्या हुआ और पुलिसकर्मियों ने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया. पुलिसकर्मी के मुताबिक कैमरे पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे.

दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन लागू

वहीं दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शनिवार को कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें नई दिल्ली या मध्य दिल्ली के रास्ते रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या हवाई अड्डे जाना है तो अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें. पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह 6 बजे से स्थिति के अनुसार कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा.

CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन
CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन
दिल्ली NCR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जॉनी-जॉनी यस पापा, ज्ञानेश कुमार...', कविता पढ़ते ममता बनर्जी का वीडियो वायरल
'जॉनी-जॉनी यस पापा, ज्ञानेश कुमार...', कविता पढ़ते ममता बनर्जी का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
क्रिकेट
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
विश्व
पनामा में 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, मकानों में दरारें, हुआ नुकसान
पनामा में 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, मकानों में दरारें, हुआ नुकसान
ऑटो
Electronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक
Electronic Parking Brake क्या है? कैसे करता है गाड़ी को लॉक
लाइफस्टाइल
Neck Hump Exercises: क्या आपकी गर्दन में भी निकल आया कूबड़? इन 3 एक्सरसाइज से होगा ठीक
क्या आपकी गर्दन में भी निकल आया कूबड़? इन 3 एक्सरसाइज से होगा ठीक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget