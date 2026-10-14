'तिरंगा फहराने के लिए जेल...' रांका और सौरव दास पर संजय सिंह का बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत के इस फैसले पर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि दोनों नेताओं को इसलिए जेल भेज गया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा फहराया.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा- मोदी जी क्या आप अंग्रेज़ हैं? क्या भारत में ब्रिटिश राज है? मुझे मालूम है आप लोग तिरंगे से नफ़रत करते हैं आप लोगों ने “52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा नही फहराया” आपने CJP के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को तिरंगा फहराने और भारत माता की जय लगाने के कारण जेल भेज दिया. युवाओं से पंगा मत लो मोदी जी ये आपकी तानाशाही का अंत जल्द करेंगे.

2 मिनट 6 सेकेंड के एक वीडियो में संजय सिंह ने कहा कि सीजेपी के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका, अंजिक्य, इन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे लगाए. 1 हजार, 1करोड़ बार युवा भारत माता जय कहेगा.

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'आपको नफरत हो सकती है...'

सिंह ने कहा कि आपको नफरत हो सकती है तिरंगे, भारत माता की जय से. आपकी मातृसंस्था ने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया. इन नौजवानों ने अगर तिरंगा फहराया तो उन्होंने भारत मां का गौरव बढ़ाया और आपने इसके लिए सौरव, रांका को जेल में डाल दिया.

राज्यसभा सांसद ने कहा कि आपको लगता होगा कि आप ऐसे वोट चोरी, सरकार चोरी, सांसदों विधायकों की चोरी कर सकते हैं. वोट चोरी का अपना सिलसिला जारी रखेंगे. अब आपकी तानाशाही का अंत आ रहा है. मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज भी समझा रहा हूं. नौजवानों से पंगा न लें.