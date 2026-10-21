CJP के सौरव-रांका पर एक और संकट! अब यह मामला भी क्राइम ब्रांच के हवाले

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दर्ज एक और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. अपराध शाखा अब सीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज दो मामलों की जांच करेगी.

सौरव दास और आशुतोष रांका के जंतर-मंतर क्षेत्र में कथित तौर पर प्रवेश करने से जुड़े दूसरे मामले को सोमवार को अपराध शाखा को सौंपा गया था. दिल्ली पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और कॉकरोच जनता पार्टी के 11 अन्य सदस्य निजी परिसर से होकर जंतर-मंतर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है.

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सौरव-रांका समेत 14 लोग लिए गए थे हिरासत में

जंतर-मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की. सभी 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और दो केस दर्ज किए गए.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका अपनी रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वे जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे. यह कदम SEM कोर्ट द्वारा दोनों की न्यायिक हिरासत को 21 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि उनका बर्ताव कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता और इससे पता चलता है कि वे प्रतिबंधित इलाकों में विरोध-प्रदर्शन करने के आदी हैं.

सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों नहीं मिली जमानत?

दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत जारी रखने को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार कानून तोड़ा है. पुलिस को आशंका है कि अगर उन्हें रिहा किया गया, तो वे फिर से कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं. जांच के बाद एसईएम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं की ओर से दी गई जमानत को भी अमान्य करार दिया. कोर्ट ने कहा कि पहचान दस्तावेजों में विसंगतियां थीं और जमानत देने वाले लोग उन व्यक्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं दे पाए, जिनके लिए उन्होंने जमानत ली थी.

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