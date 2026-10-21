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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के सौरव-रांका पर एक और संकट! अब यह मामला भी क्राइम ब्रांच के हवाले

CJP के सौरव-रांका पर एक और संकट! अब यह मामला भी क्राइम ब्रांच के हवाले

दिल्ली पुलिस ने CJP सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ एक और मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा है. यह मामला 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में उनके कथित प्रवेश से जुड़ा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Oct 2026 08:04 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दर्ज एक और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. अपराध शाखा अब सीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज दो मामलों की जांच करेगी.

सौरव दास और आशुतोष रांका के जंतर-मंतर क्षेत्र में कथित तौर पर प्रवेश करने से जुड़े दूसरे मामले को सोमवार को अपराध शाखा को सौंपा गया था. दिल्ली पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और कॉकरोच जनता पार्टी के 11 अन्य सदस्य निजी परिसर से होकर जंतर-मंतर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'सौरव-आशुतोष को एक मिनट भी जेल में...', CJP ने किया हाईकोर्ट का रुख

सौरव-रांका समेत 14 लोग लिए गए थे हिरासत में

जंतर-मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की. सभी 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और दो केस दर्ज किए गए.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका अपनी रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वे जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे. यह कदम SEM कोर्ट द्वारा दोनों की न्यायिक हिरासत को 21 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि उनका बर्ताव कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता और इससे पता चलता है कि वे प्रतिबंधित इलाकों में विरोध-प्रदर्शन करने के आदी हैं.

सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों नहीं मिली जमानत?

दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत जारी रखने को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार कानून तोड़ा है. पुलिस को आशंका है कि अगर उन्हें रिहा किया गया, तो वे फिर से कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं. जांच के बाद एसईएम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं की ओर से दी गई जमानत को भी अमान्य करार दिया. कोर्ट ने कहा कि पहचान दस्तावेजों में विसंगतियां थीं और जमानत देने वाले लोग उन व्यक्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं दे पाए, जिनके लिए उन्होंने जमानत ली थी.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE Ashutosh Ranka Saurav Das
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