दिल्ली पुलिस ने सुलझाया 21 साल पुराना हत्या का मामला, पति-पत्नी ने मासूम को उतारा था मौत के घाट

दिल्ली में एक सनसनीखेज और 21 साल से लंबित हत्या के मामले को आखिरकार सुलझा लिया गया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2004 में हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया. यह मामला नांगलोई इलाके का था, जिसने उस समय पूरे इलाके को हिला दिया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 अप्रैल 2004 को 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी. अगले दिन सुबह जब उसका भाई घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. पीछे से अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी बहन बिस्तर पर मृत पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था.

पुलिस ने दर्ज किया था हत्या का मामला

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और हत्या का मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सिकंदर उर्फ सुक्खा, लड़की के पिता का जानकार था और मजदूरी करता था. मजदूरी का पैसा और प्लॉट खरीदने के वादे को लेकर विवाद चल रहा था.

इसी रंजिश में सिकंदर और उसकी पत्नी मंजू ने मिलकर मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गए. बाद में अदालत ने दोनों को 2006 में घोषित अपराधी घोषित कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. आखिरकार 21 साल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है.

आरोपी कई राज्यों में छिपकर पुलिस को दे रहे थे चकमा

क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 15 दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए थी. लगातार छापेमारी, तकनीकी निगरानी और पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को बांका जिले के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों गाजियाबाद फिर बिहार और बाद में कोलकाता में छिपकर मजदूरी करते रहे. आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है. पुलिस द्वारा मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.