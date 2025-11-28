दिल्ली के छावला इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पैसों के विवाद में एक शराबी लिव-इन पार्टनर ने अपनी 35 वर्षीय साथी महिला की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ. आरोपी वीरेंद्र उस वक्त शराब के नशे में था और गुस्से में उसने महिला को बिस्तर पर गिराकर उसकी गर्दन अपनी कुहनी से दबा दी. कुछ ही मिनटों में महिला की मौत हो गई.

दो साल से लिव-इन में रह रहा था आरोपी

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी वीरेंद्र शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. इसके बावजूद वह पिछले दो साल से इस महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. महिला का पहले पालम में घर था, जिसे दोनों ने मिलकर बेच दिया था.

उसी पैसे से वीरेंद्र ने अगस्त महीने में छावला में 3 मंजिला मकान खरीदा था, लेकिन घर अपने नाम पर ही रजिस्टर्ड करवाया. घर बेचने के बाद लगभग 21 लाख रुपये बचे थे, जो वीरेंद्र के पास ही थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी.

दोस्तों के साथ मिलकर छुपाने की कोशिश

हत्या के बाद वीरेंद्र घबरा गया और अपने एक पुरुष और एक महिला दोस्त को घर बुलाया. तीनों मिलकर महिला के शव को नीचे कार में ले गए. योजना थी कि शव को दूर ले जाकर फेंक दिया जाए, ताकि किसी को शक न हो. लेकिन शराब के नशे में धुत वीरेंद्र कार को 100 मीटर से ज्यादा चला ही नहीं पाया और वापस घर लौट आया. वह लाश को कार में ही छोड़कर ऊपर कमरे में चला गया, दोबारा शराब पी और सो गया.

सुबह पड़ोसी ने देखी कार में लाश

सुबह लगभग 9 बजे एक पड़ोसी की नजर कार पर पड़ी. उसने कार के अंदर महिला का शव देखा तो हैरान रह गया. पड़ोसी को लगता था कि दोनों पति-पत्नी हैं, इसलिए यह नजारा देखकर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया.

कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और घर में सो रहे वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. वहीं वीरेंद्र के दोनों दोस्त मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी

छावला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारी के मुताबिक, पैसों के विवाद और प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से तनाव था, जिसने आखिरकार हत्या का रूप ले लिया.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या के समय क्या दोनों दोस्त भी मौजूद थे या उन्हें बाद में बुलाया गया. इसके अलावा शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में शामिल दोनों दोस्तों की तलाश तेज कर दी गई है.