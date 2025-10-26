हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के 1300 घाटों पर होगी छठ पूजा, मंत्री कपिल मिश्रा बोले- 'अब तक का सबसे भव्य...'

दिल्ली के 1300 घाटों पर होगी छठ पूजा, मंत्री कपिल मिश्रा बोले- 'अब तक का सबसे भव्य...'

Chhath Puja In Delhi: मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस साल दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस साल छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई है. राजधानी में इस बार 1300 से ज्यादा घाटों पर भव्य और ऐतिहासिक छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा है. इस मौके पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने वासुदेव घाट का संयुक्त निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी और समय पर हों.

अधिकारियों को साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था पर खास ध्यान देने को कहा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार, नगर निगम और कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

अब तक का सबसे भव्य आयोजन होगा- कपिल मिश्रा

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस साल दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन होने जा रहा है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के लोग स्वच्छ, सुरक्षित और सांस्कृतिक माहौल में छठ पर्व मनाएं. उपराज्यपाल के साथ हमने घाटों की तैयारी देखी और अधिकारियों को आदेश दिया कि कोई भी कमी न रहे."

'ये कहने वाली नहीं, करने वाली सरकार'

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार कहने वाली नहीं, करने वाली सरकार है. कपिल मिश्रा ने बताया कि यह सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पहली छठ पूजा है और इस बार यमुना किनारे पारंपरिक तरीके से पूजा की अनुमति दी गई है. यह दिल्लीवासियों और खासकर पूर्वांचल समाज के लिए गर्व का पल है.

'पिछली सरकार ने छठ पूजा पर लगाई रोक'

कपिल मिश्रा ने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने छठ पूजा पर रोक लगाकर पूर्वांचल समाज का अपमान किया था. उन्होंने कहा, छह साल तक यमुना किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब दिल्ली की सरकार हर श्रद्धालु के साथ खड़ी है. अब कोई रोक नहीं, बल्कि सम्मान और गर्व के साथ छठ पर्व मनाया जाएगा.

ऐसी हैं तैयारियां

दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन इस बार पूरी तैयारी, साफ-सफाई और सुरक्षा के साथ किया जा रहा है. घाटों पर लाइटिंग, टेंट, बैरिकेडिंग, मेडिकल सुविधा और जलस्तर नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की गई हैं. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार का छठ पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि दिल्ली की एकता और सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव बनेगा.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 26 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Chhath Puja Kapil Mishra DELHI NEWS
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
